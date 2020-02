Jorge Calabrés: "Zidane no se agarraría al banquillo del Real Madrid"

"Zidane sabe que se la juega, la temporada se decide esta semana". El mensaje en Valdebebas y en todo el entorno del Real Madrid está claro. Los blancos comienzan su andadura en la fase final de la Champions League donde este miércoles se enfrentan en el Santiago Bernabéu al Manchester City.

Por si fuera poco, en estos próximos días los merengues también afrontan el segundo Clásico de la temporada donde, en el mismo escenario del miércoles, recibirán a un Barça que parece recuperado tras la crisis institucional y deportiva que ha vivido en los últimos meses.

Ante esta situación, Zinedine Zidane se mantiene impasible y mantiene su confianza intacta con su plantilla. Los blancos creen en sus posibilidades ante estos dos retos y piensan en dar un golpe en la mesa en esta semana. Pero, habría un supuesto en el que el francés podría dar un paso al lado en su posición de técnico del Real Madrid, según ha informado Jorge Calabrés en El Golazo de la Tarde de GOL Televisión.

◘️◘@JorgeCalabres: "Si sucede una catastrofe en el Madrid, Zidane no se agarraría al banquillo"#GolazoTarde pic.twitter.com/h8jv0PzBfO — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) February 24, 2020

Primer escenario

"Zidane quiere seguir en el Real Madrid y tiene contrato hasta 2022". La firma mantiene al técnico francés en el banquillo blanco, como mínimo, hasta ese año. Las intenciones del entrenador galo siguen siendo devolver al club de sus amores a la posición que le corresponde: el trono europeo de la Champions y el puesto más alto de la tabla de La Liga.

Esos fueron los motivos por los que Zidane regresó al Santiago Bernabéu para coger las riendas del equipo merengue. En Chamartín están tranquilos con esta circunstancia porque la intención del francés siempre ha sido cumplir con este contrato. Y en el caso de que no lo hiciera, su precedente de no cobrar su último año cuando era jugador le honra de cara a verse otra vez en la situación de considerar que no puede dar más de sí.

Segundo escenario

A día de hoy existen el mismo número de posibilidades de que el Real Madrid pueda o no ganar títulos. El momento de forma titubeante ha hecho dudar sobre esta posibilidad. Pero esto tampoco significaría nada de cara a afrontar el futuro del banquillo blanco.

"Si el equipo no gana títulos pero pelea los títulos hasta el final, Zidane quiere seguir también. Si se llega a las rondas finales de la Champions y La Liga se decide en los últimos partidos, el francés seguiría motivado", explicaba el responsable de la sección de deportes de EL ESPAÑOL.

Tercer escenario

Pero aún hay una circunstancia más que puede darse: que esta semana salga todo mal. "Catástrofe en Champions, te elimina el City. Catástrofe en Liga, pierdes contra el Barça, te quedas a seis puntos y pierdes el golaverage. Volveríamos a la situación de marzo del año pasado. Si pasa esto, Zidane no se agarraría al banquillo del Real Madrid".

Calabrés informa sobre esta posibilidad que dejaría en el aire la vinculación del francés con el banquillo blanco. "Zidane siempre dice que su futuro lo marcan los resultados, no el contrato. Aún así, esta situación no está en la cabeza de Zidane", explica el periodista.

[Más información: Benzema coge galones en Champions: buscará superar a Raúl para liderar al Real Madrid]