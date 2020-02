El mensaje de David Luiz tras la lesión de Hazard: "Triunfará en el Madrid"

El defensa del Arsenal David Luiz dijo a EFE, sobre el que fuera su compañero en el Chelsea Eden Hazard, que el belga triunfará en el Real Madrid "sin duda" y que lo que necesita es "continuidad".



Hazard, fichaje estrella del Real Madrid en el pasado mercado veraniego, estará varios meses fuera de los terrenos de juego debido a una lesión en el tobillo sufrida este sábado en el encuentro de liga ante el Levante. En el tiempo que lleva en el Real Madrid, el atacante belga se ha perdido el mismo número de encuentros que durante toda su etapa en el Chelsea, sin embargo, Luiz no cree que esto sea motivo de preocupación.



"No es preocupante, porque le puede pasar a cualquiera en el fútbol. Estoy triste por él porque sé el jugador que es y la persona que es. Todavía no ha tenido la oportunidad de tener continuidad jugando y mostrando el nivel que tiene", explicó el brasileño a EFE. Cuestionado sobre si se recuperará y triunfará en el club blanco, Luiz fue claro: "Sin duda lo hará".

Eden Hazard se retira lesionado ante el Levante REUTERS

Gran victoria

Después de vencer al Everton por 3-2 este domingo, el defensa también habló sobre la labor de Mikel Arteta en el club londinense.



"Intentamos todos los días mejorar. Arteta ha venido con una idea diferente de juego. Intentamos entenderlo de la mejor manera posible para jugar bien. Creo que lo estamos haciendo, con todo el mundo involucrado, por eso las cosas están mejorando", puntualizó.

