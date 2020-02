Imputan a Fali Ramadani, agente de Jovic, por presunto blanqueo de capitales

Fali Ramadani, reconocido agente de futbolistas, ha sido imputado por la Audiencia Nacional por participar en una presunta trama de blanqueo de capitales descubierta en Mallorca, tal y como desvela Última Hora. La Guardia Civil registró durante seis horas su vivienda localizada en el municipio de Calvià y recopiló documentación que ahora está siendo objeto de investigación. En la operación han intervenido Grupo de Investigación Finaciera (GIF) y el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO).

También está acusado de un delito contra la Hacienda Pública por lo que deberá viajar a Madrid, en unos días, para declarar en la Audiencia Nacional tanto por este delito, como por el de blanqueo de capitales que se le imputa. Además, según el portal online Última Hora, los bienes de Ramadani podrían quedar bloqueados por el juzgado.

Fali no es el único investigado en esta trama. Última Hora señala que otros empresarios y ex futbolistas son también objeto de investigación, entre ellos dos mujeres y un ex portero de fútbol profesional que incluso llego a ser internacional con su selección, del cual no ha transcendido el nombre y que, presuntamente, sería el socio de Ramadani.

Representante de 'cracks'

Además de representar al delantero del Real Madrid, Luka Jovic, Fali Ramadani es el encargado de la carrera deportiva de otros jugadores que militan en las grandes ligas europeas como, por ejemplo, Pjanic (Juventus), Ante Rebic (Milan) y Marcos Alonso (Chelsea).

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información sobre Fali Ramadani. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

