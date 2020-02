Zidane quiere a Sergio Ramos para el presente y futuro del Real Madrid

La política interna de renovación en el Real Madrid dice que no se comienza a negociar la ampliación del contrato de un jugador hasta que le queden dos años o menos para que venza. Algunos de los futbolistas que actualmente militan en el conjunto blanco ya han entrado en este teórico plazo.

Uno de ellos es Sergio Ramos. El camero acaba contrato en 2021 y ya se comienza a hablar de su renovación. Mientras en el propio Real Madrid permanece centrado en la presente temporada y en el objetivo del doblete, de ganar La Liga y la Champions League.

Pero ante la burbuja que se comienza a formar alrededor de la figura de su capitán, Zinedine Zidane salió al paso de las habladurías y dejó claro que cuenta con Sergio Ramos ahora y en los próximos años. De hecho, incluso impulsó la opción para que pueda acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio, asegurando que él le iba a apoyar.

Sergio Ramos, durante el calentamiento previo al Osasuna - Real Madrid REUTERS

"Siempre quiero a Sergio conmigo, con nosotros. Le veo bien", dijo ante los medios de comunicación Zizou. " Lo importante es que Sergio es nuestro capitán, nuestro líder y nuestro jugador referencia. En el banquillo no me interesa. Juega o no juega. A nadie le interesa estar en el banquillo, pero tengo que tomar decisiones", también comentó el entrenador francés.

Sergio Ramos cumple 34 años el próximo mes de marzo. Pero aún tiene cuerda para rato, solo hay que ver los datos de lo que va de temporada. Va camino de superar la barrera de los 3.000 minutos y es uno de los futbolistas más utilizados por Zinedine Zidane en la 2019/2020.

Intocable en el once

El capitán ha jugado ya 30 partidos entre todas las competiciones. En lo que se refiere a la Supercopa de España, la cual ganó el conjunto merengue en la final ante el Atlético de Madrid en Arabia Saudí, Sergio Ramos lo jugó todo. El partido al completo contra el Valencia en semifinales y también los 90 minutos más la prórroga frente a los de Simeone.

Sergio Ramos celebra el penalti definitivo en la Supercopa de España EFE

Si se atiende a la Champions League, el central se perdió dos de los seis encuentros de la fase de grupos. Precisamente, el primero y el último. Contra el Paris Saint-Germain por sanción y ante el Brujas por tener ya el Real Madrid en el bolsillo el billete para los octavos de final.

En cuanto a La Liga, dos partidos se ha perdido: por ciclo de tarjetas contra el Getafe y por un esguince en el tobillo frente al Sevilla. Este esguince también le hizo ser baja ante Unionistas de Salamanca en la Copa del Rey. Del resto, el central de Camas lo ha jugado todo como titular y tan solo en el torneo del KO contra el Zaragoza fue sustituido en el minuto 67.

Todo un todoterreno que, pese a ser uno de los más veteranos de la plantilla, demuestra que tiene gasolina como para competir con los mejores delanteros del mundo y que puede seguir siendo durante más tiempo el pilar de la defensa del Real Madrid.

