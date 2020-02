Carvajal: "Ni los árbitros saben cuándo tienen que pitar las manos"

El Real Madrid perdió ante el Levante en el Ciudad de Valencia después de permanecer invicto desde el pasado mes de octubre. El equipo dirigido por Zinedine Zidane plasmó un buen juego sobre el terreno de juego pero los goles no llegaron. El único tanto del encuentro llegó desde las botas de Morales en la segunda parte.

Dani Carvajal analizó el choque a pie de campo tras el pitido final. El lateral reconoció que cree que perdonaron "demasiado" en la primera parte. "Hemos concedido poco al rival. Nos hace un golazo Morales. Nos falta determinación en el último cuarto", manifestó ante los micrófonos de Movistar+.

El madridista confesó que en el día de hoy el equipo ha ido "de más a menos" ya que con el gol ha llegado la "ansiedad y las ganas de llegar arriba con la mayor rapidez posible".

Los jugadores del Real Madrid tras el gol de Morales REUTERS

Sobre el liderato del Barcelona tras esta derrota, Carvajal admitió que hace una semana estaba el Real Madrid arriba por 3 tres puntos y ahora dos abajo. "Está claro que no te puedes dormir. Ahora a pensar el partido del miércoles. Tenemos un gran partido e inclinar la balanza a nuestro favor y ya pensaremos en La Liga", explicó.

El VAR, en el punto de mira

Por último fue preguntado por las dos manos no pitadas dentro del área de Toño y Campaña en la segunda parte del choque: "Hay veces que las pitan hay veces que no. Es extraño. Ni en el Comité saben cuando tienen que pitar las manos. No sabría decirte, ni los propios jugadores sabemos. Son decisiones del árbitro y del VAR".

