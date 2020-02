La 'rajada' de Sergio Ramos sobre Hernández Hernández: "La arrogancia se tiene o no se tiene"

La derrota del Real Madrid de este sábado en el Ciudad de Valencia ha supuesto un duro golpe para los blancos. El conjunto dirigido por Zinedine Zidane ha perdido el liderato y el Barcelona ya se encuentra en lo más alto de La Liga. No obstante, Hernández Hernández ha sido uno de los protagonistas del encuentro por sus decisiones polémicas.

Sergio Ramos ha opinado en zona mixta acerca de la actuación arbitral: "Me voy jodido con el árbitro Hernández Hernández. Antes los árbitros eran más respetuosos y los capitanes podían hablar con ellos. La arrogancia es algo que se tiene o no se tiene. Le he preguntado si tenía algún problema personal".

El capitán del Madrid ha continuado con su punto de vista considerando que "hay decisiones que están predeterminadas". "Si tiene algo personal conmigo que me lo diga y lo arreglamos. ¿Revisar las manos? De Hernández Hernández no me sorprende nada", manifestó.

Los jugadores del Real Madrid tras el gol de Morales REUTERS

Sin embargo, el central sevillano ha asumido la culpa de la derrota: "No podemos justificarnos con el VAR. Los tres puntos los perdimos nosotros". También habló sobre la difícil semana que debe afrontar el equipo. "Nos vamos jodidos por la situación, por el resultado y por no irnos líderes. Llega una semana decisiva para trabajar y no perdonar. Tenemos que estar más fuertes que nunca", indicó.

La temporada, en juego

Ramos hizo balance de la buena racha que arrastraba el Real Madrid. "Veníamos de una racha muy buena y ahora nos toca sufrir estas derrotas. Tenemos que dar la cara tanto con el City como con el Barça. Nos jugamos la Champions, LaLiga y la temporada", concluyó.

[Más información: El Real Madrid pierde mucho más que 3 puntos ante el Levante: el Barça líder y lesión de Hazard]