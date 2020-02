Zidane se moja sobre la renovación de Sergio Ramos con el Real Madrid

"Siempre quiero a Sergio conmigo, con nosotros. Lo veo bien". Zinedine Zidane no pudo ser más claro y conciso sobre la renovación de Sergio Ramos, uno de los temas de actualidad en el entorno del Real Madrid. El técnico francés fue categórico y es que su capitán es la pieza clave en su equipo tanto dentro del vestuario como sobre el terreno de juego.

El Madrid tendrá que abordar la renovación de Ramos en los próximos meses. Termina contrato en junio de 2021 y, por tanto, cuando acabe la presente temporada solo le quedará un año más de vinculación con el equipo blanco. El capitán deberá sentarse tarde o temprano con Florentino Pérez para tratar un asunto que todas las partes están de acuerdo en llevar a buen puerto.

Ramos quiere retirarse en el Madrid. El Madrid quiere Ramos se retire de blanco. Y también lo quiere Zidane. El francés respondió a varias preguntas sobre el camero en la rueda de prensa previa al partido contra el Levante y solo dedicó elogios y más elogios a su jugador.

Siempre quiero a Sergio conmigo, con nosotros

Hubo un dato de Ramos que pilló por sorpresa a Zidane. El '4' es el único jugador del Madrid que nunca ha estado en el banquillo con el técnico francés como entrenador. "Buena pregunta", respondió entre risas sobre esta situación.

Sergio Ramos en el entrenamiento Instagram (@realmadrid)

Luego siguió hablando bien de su capitán: "Lo importante es que Sergio es nuestro capitán, nuestro líder y nuestro jugador referencia. En el banquillo no me interesa. Juega o no juega". Además, apoyó públicamente que Sergio quiera ir a los Juegos de Tokio.

[Más información: Zidane: "Si Sergio Ramos quiere ir a los Juegos, yo le voy a apoyar"]