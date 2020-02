La revolución en el centro del campo del Real Madrid: 'overbooking' para la temporada 2020/2021

Si hay una zona del equipo del Real Madrid que puede verse modificada drásticamente para la próxima temporada, esa es la del centro del campo. El equipo lleva pidiendo un cambio desde el curso pasado. El club y Zinedine Zidane lo intentaron llevar a cabo el último verano, pero los únicos 'refuerzos' fueron Fede Valverde con su explosión a comienzos de curso y James Rodríguez con su vuelta del Bayern Múnich.

Hubo salidas -la venta de Marcos Llorente al Atleti y la cesión de Ceballos al Arsenal-, pero se mantuvo el bloque en la medular del Madrid. Zidane ha sabido sacarle provecho y es que, salvo James, el resto de centrocampistas está siendo importante en el equipo. En verano, eso sí, se podrían dar los grandes cambios que se pronosticaron para el verano pasado y que no acabaron ocurriendo.

Todo depende de Modric

El Real Madrid 2020/2021 podría contar con la importante baja de Luka Modric. El croata ha perdido protagonismo y se augura que lo siga haciendo aún más si sigue en el Madrid la próxima temporada. Tiene sobre la mesa una propuesta millonaria del Inter Miami y no le faltarán más ofertas. En el Madrid pesa la idea de que es un buen momento para obtener algo de dinero por un futbolista que cumple 35 años en septiembre y termina contrato en junio de 2021.

Luka Modric y Martin Odegaard

La salida de Modric no sería la única. Parece difícil que James siga otro año en el Madrid, después de estar pasando un tanto desapercibido esta temporada. Zidane le dio la oportunidad de quedarse por la falta de fichajes, pero no ha convencido. El colombiano se irá y podría hacerlo también Isco. El malagueño no tiene nada que ver con lo que se vio el curso pasado de él, pero acaba contrato en 2022 y estaba en la agenda del Manchester City hasta el momento de su sanción. No se descarta nada con Isco.

Los que seguro que no saldrán son Casemiro, Toni Kroos y Fede Valverde. Los dos primeros se han vuelto todavía más indiscutibles para Zidane esta temporada y el uruguayo, con solo 21 años, se ha afianzado en el once titular en su segundo año en el primer equipo. Valverde es un diamante para el equipo blanco y el futuro pasa por él. Habrá que ver qué pasa con Ceballos, que regresará de su cesión al Arsenal.

De Van de Beek a Pogba

El capítulo más abierto es de los fichajes. Hasta cuatro nombres abarrotan la agenda del Madrid y para que venga alguno de ellos hay que hacerle hueco. El favorito, en estos momentos, se podría decir que es Donny Van de Beek. El holandés y el Ajax tienen un acuerdo cerrado con el Madrid, pero para que venga Zidane debe dar el 'sí' y hacerle hueco en el equipo. El futbolista quiere saber cuanto antes su futuro.

Martin Odegaard

Algo parecido a lo que ocurre con Martin Odegaard. El noruego se marchó cedido por dos temporadas a la Real Sociedad, pero su papel está siendo tan bueno que el Madrid le quiere de vuelta. Habrá que ver si Zidane convence al jugador, que piensa que seguir otro año en el club donostiarra le vendrá bien para seguir creciendo, sobre todo si no llega al Madrid este verano para ser titular.

En el capítulo de fichajes hay otros dos casos abiertos: Eduardo Camavinga y Paul Pogba. El primero ha sorprendido a todo el mundo en el Rennes y parece ser el primero en la lista de jóvenes que quiere el Madrid tras el fichaje de Reinier. No saldría barato, pero sí más que Pogba, por el que el Manchester United deberá rebajar los 180 millones que pedía el pasado verano, pero seguirá costando 100 'kilos' como mínimo. Zidane podría insistir a la directiva en su fichaje tras intentarlo hace unos meses.

