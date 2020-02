Guardiola no le asegura su futuro a Sterling: "Es libre para decir lo que piensa"

Se acerca la eliminatoria de Champions League entre Real Madrid y Manchester City y se empieza a hablar tanto de los jugadores que serán protagonistas durante el partido y en el futuro mercado de fichajes. La sanción que FIFA impuso al conjunto inglés marcará los rumores de traspaso en el futuro más cercano y serán muchos a los que se les relacionará tanto con el club blanco como con los grandes de Europa.

Este viernes Raheem Sterling se convertía en el centro de atención tras sus palabras al diario AS. El delantero de origen jamaicano mostraba abiertamente su interés en fichar por el Real Madrid y, en Inglaterra, saltaban todas las alarmas. El City juega también este sábado y Pep Guardiola ha comparecido en rueda de prensa en la previa de su encuentro ante el Leicester.

El catalán no ha eludido las preguntas sobre su jugador y el hecho de mostrar de forma tan abierta su interés por fichar por el conjunto de Chamartín. "Los jugadores son libres de hablar y decir lo que piensan", comenzaba su explicación un Guardiola resignado ante el hecho de que los rumores van a ser su pan de cada día hasta el final de la temporada.

Pep Gardiola habla sobre el posible fichaje de Raheem Sterling por el Real Madrid

No cierra la puerta

"No estamos aquí para decirles lo que tienen que decir. Es normal en los medios de Madrid hablar del Madrid, eso es normal", comentaba un Guardiola que no era capaz de decir "no" a la posibilidad de que a final de temporada los blancos puedan hacerse con uno de sus delanteros estrella. El ex del Liverpool suma 20 goles en el global de la temporada, una cifra que le coloca entre los mejores.

Eso sí, Guardiola no duda ni lo más mínimo del compromiso de sus jugadores hasta el final de la temporada. "Estoy completamente seguro del compromiso de nuestros jugadores, se trata de lo que han demostrado durante muchos años, nada cambia. Al final de la temporada, nadie sabe lo que va a pasar. Con calma decidiremos lo que queremos, pero durante los próximos tres meses el compromiso será increíble", aclaraba el técnico del City.

[Más información: Sterling abre la puerta al Real Madrid: "Es fantástico, en un país con un tiempo increíble"]