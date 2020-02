Nueve días para definir la temporada: Zidane, ante el reto de La Liga y la Champions League

Este sábado el Real Madrid afrontará la primera cota del ‘Tour’ que tiene por delante en los próximos nueve días. El Levante será el inicio del período más trascendental de la temporada que seguirá con dos partidos seguidos en el Santiago Bernabéu, ante el Manchester City y ante el Barcelona. Estos dos serán los más importantes hasta la fecha ya que uno puede dejar la eliminatoria de octavos de la Champions League encaminada y, el otro, La Liga.

Zidane contará con 23 jugadores, por lo que llega sin problemas físicos a la segunda gran cita de la temporada. Aunque Gareth Bale y Luka Jovic no estarán este sábado debido a la filosofía del técnico francés de dejar descansar a los jugadores que hayan tenido algún tipo de dolencia, se prevé un once titular en Valencia y que no haya muchos cambios en los dos siguientes.

En estos nueve días el equipo se juega el devenir del resto de la temporada ya que un mal resultado en casa ante el City y una derrota ante el Barça endurecerían las posibilidades de que este año La Cibeles sea testigo de la celebración de algún título. Por eso Zidane irá con todo para poner de cara las posibilidades del Real Madrid en las competiciones en las que aún está en liza.

Los jugadores blancos en los prolegómenos del Real Madrid - Ajax

Un ejemplo cercano

Zidane toma ejemplo de la semana negra de la temporada pasada. Con Solari en el banquillo, el equipo perdió sus opciones en Copa del Rey cayendo ante el Barça en la vuelta en casa y sufrió esa estrepitosa derrota ante el Ajax que le apeó de la Champions. El equipo blanco condenó todas sus opciones en siete días en unas circunstancias similares a las actuales y el francés les ha preparado específicamente para que no vuelva a suceder.

Por ello, con este antecedente y los problemas que ha sufrido encajando una suma de goles preocupante en los últimos partidos, el francés aspira a mantener al equipo concentrado y rendir como en el glorioso mes de enero. El rendimiento en la Supercopa de España y en los partidos de Liga y Copa durante ese período son el ejemplo que quiere ver reflejado en las próximas tres citas.

Este ha sido el discurso que ha mantenido el francés durante la semana en los entrenamientos. La fortaleza mental que se generó con esa gran racha de victorias marcará el camino del equipo en estos tres choques. Los jugadores que estaban sobre el césped en esas citas son los primeros que solo piensan en salir triunfantes de esta próxima semana.

El gesto de complicidad entre Sergio Ramos y Eden Hazard durante la celebración del gol del español REUTERS

Con los mejores

En estos nueve días seguramente se vea un once similar con pocas variaciones. Las rotaciones son cosa del pasado y ahora la apuesta por la calidad toma importancia. Zidane tiene 23 disponibles, quiere 23 gladiadores, pero, principalmente, habrá 14 titularísimos con los que se la jugará en estos tres partidos. Desde Thibaut Courtois hasta Karim Benzema, pasando por Sergio Ramos, Casemiro y Toni Kroos, el francés les necesita al cien por cien.

Los pesos pesados toman las riendas para el tramo trascendental de la temporada y, sobre todo, el foco se pone sobre un Eden Hazard que tendrá que demostrar que la apuesta que se hizo el pasado verano fue un acierto. El belga, que volvió ante el Celta y ya dejó detalles de calidad, será el jugador diferencial en el que recaerá el peso del liderazgo sobre el césped.

Se vienen nueve días en los que se diferencian los grandes futbolistas de los que no están al nivel de un club como el Real Madrid. Levante, Manchester City y Barça marcarán la temporada para bien o para mal.

