Así es un día con Karim Benzema: de su rutina de gimnasio al masaje para terminar el día

La vida de una futbolista es toda una incógnita. Muchos detalles son imposibles de conocer. Sin embargo, este viernes Karim Benzema ha sacado a la luz su rutina diaria, es decir, todo lo que hace cada día a través de su canal de YouTube. 'Une Journée KB9 - Karim Benzema' es el nombre con el que el delantero ha titulado esta introspectiva.

El día del jugador del Real Madrid empieza y Karim recibe a las cámaras. "Este es el despertar del 'Nueve'. Pasamos una buena noche. Os estoy invitando a seguirme durante mi día", manifiesta todavía desde la cama. Una vez que se despierta, el francés desayuna café y frutos secos, entre otros alimentos, y se dirige a la Ciudad Real Madrid.

"Normalmente me tomo el desayuno en la aquí pero como el entrenamiento es a las 12:30 horas, me ha dado tiempo a hacerlo en casa. Ahora estamos en Valdebebas, donde me entreno, todas las mañanas, todo el día, ...", explica.

A continuación, Benzema se ejercita junto a sus compañeros y a las órdenes de Zinedine Zidane realizando ejercicios con balón y sin balón. Una vez finalizado, el galo se hace una sesión de fotos y, a la salida de Valdebebas, se fotografía con los fans que esperan expectantes.

Para terminar el día: un masaje

Después, se reúne con un amigo y ambos dan una vuelta por Madrid. No obstante, el entrenamiento aún no ha finalizado para el madridista ya que continúa ejercitándose con pesas y haciendo cardio en su gimnasio. "Buena sesión, ahora estoy cansado. Después de una buena sesión de deporte, un poco de pollo, proteínas y una buena ensalada", cuenta a las cámaras Benzema. Y, para terminar el día, recibe un masaje para liberar los músculos.

