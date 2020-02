Ten Hag confía en retener a Van de Beek ante el interés del Real Madrid

El Getafe recibe al Ajax de Ámsterdam este jueves en el Coliseum Alfonso Pérez. Un partido que abre una nueva ronda en la Europa League y que hace soñar al conjunto azulón con volver a hacer algo grande, no hay que olvidar que marchan terceros en La Liga.

Con motivo de este partido, Ten Hag ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa. El técnico de los ajacied ha hablado entre otros temas del futuro de uno de sus mejores jugadores: Donny Van de Beek. El centrocampista ya fue vinculado el verano pasado con el Real Madrid y los rumores vuelven a estar a la orden del día.

Sobre esa presunta salida de Van de Beek del Ajax, Ten Hag se ha mostrado hermético a la hora de hablar sobre el tema. "No lo sé, no lo creo. Ha tenido una gran evolución y ha llamado la atención en el plano internacional. Hay jugadores que están en el candelero y después cambian las cosas", ha dicho el entrenador en rueda de prensa.

Ten Hag, entrenador del Ajax de Ámsterdam en rueda de prensa Reuters

Van de Beek ya ha hablado en varias ocasiones sobre su futuro. Pero lo único que ha dejado claro cada vez que le han preguntado al respecto es que continuará jugando en el Ajax hasta el final de la presente temporada. "No puedo controlar lo que dice la gente", ha dicho el centrocampista.

Fichaje y rumores

"Ya lo he dicho otras veces, no me apresuraré, si sucede, sucederá", ha comentado en alguna ocasión el propio Van de Beek. Muchos le ven de blanco y en el Real Madrid gusta, aunque el pasado verano antepusieron la opción de Pogba sobre la del internacional holandés. Ahora todo podría cambiar y el próximo mercado de fichajes se presenta de lo más animado por el Santiago Bernabéu.

