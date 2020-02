Ceballos quiere convencer a Zidane: vuelve a sentirse líder en el Arsenal

Este pasado mercado de invierno Dani Ceballos se debatió entre la posibilidad de cancelar su cesión con el Arsenal después de la llegada de Arteta o seguir y ganarse de vuelta su puesto. El talentoso futbolista estaba pasando por una auténtica crisis y la situación del equipo no ayudaba. El club empezó a cambiar cromos debido a que no estaban llegando los resultados que merece su reputación y él estuvo a punto de cambiar su destino.

El centrocampista sevillano sufrió una lesión en los isquios a finales de noviembre, aún con Unai Emery en el banquillo. Su inicio de temporada fue bastante ilusionante. No solo para él mismo, si no también para una afición que le había dedicado una canción. Pero estos problemas se complicaron y no ha podido volver a jugar prácticamente hasta este 2020.

El mismo futbolista reconoció recientemente que es una de las lesiones con las que peor lo ha pasado en la vida. Fue un palo teniendo en cuenta que es año de Eurocopa y, a pesar de la confianza que tiene en él Luis Enrique, sabe que tiene que demostrar mucho para poder estar en la cita de este próximo verano. Ese cariño que le brindó en su momento el seleccionador, según ha declarado el mismo Ceballos, le ayudó a la hora de recuperarse ya que se ponía esas palabras en rueda de prensa.

Dani Ceballos, ante Allan Saint-Maximin REUTERS

Ceballos responde

Mikel Arteta le lanzó el reto en una rueda de prensa de trabajar duro y volver a hacerse con el puesto de titular. El que fuera ayudante de Pep Guardiola no contaba con él en los primeros días después de que se recuperase. El utrerano, que se puso en manos de los doctores del Real Madrid para cuidarse, volvió a los terrenos de juego el 27 de enero ante el Bournemouth aunque a principios de enero ya estaba disponible.

Ahora, en este mes de febrero, Ceballos está volviendo a sentirse futbolista y, sobre todo, el jugador que todo el mundo espera. Este pasado fin de semana fue clave en la victoria del Arsenal contra el Newcastle. Dominó el centro del campo y fue ese centrocampista que manda con el balón que tanto destacan en los equipos y en los entrenadores que han pasado por la influencia de Guardiola.

El partido ante el Newcastle sirvió como ejemplo para que el medio centro volviera a sentirse líder sobre el terreno de juego. Europa ya conoció a Ceballos como uno de los centrocampistas más prometedores del continente durante sus partidos como jugador blanco y en su explosión en el Betis. Parece que por fin ha convencido a Arteta y será importante de aquí al final de la temporada.

Dani Ceballos defiende a Allan Saint-Maximin REUTERS

Un regreso complicado

Este verano tendrá duros rivales para poder volver al Real Madrid en busca de un puesto relevante. El hecho de que el equipo merengue cuente con Casemiro, Kroos y Modric ya supone una difícil competencia para cualquiera. A estos se les ha unido un Fede Valverde que parece insustituible para cualquier equipo del mundo. Pero se le ha abierto una opción ante la más que posible salida del croata a final de temporada con destino Estados Unidos.

El utrerano quiere convencer en estos meses que quedan a un Zidane que tendrá una difícil terna de nombres de cara a la próxima temporada. Más que nada porque Zidane también tendrá que decidir si ficha a Donny Van de Beek. Aún así el equipo también podría asumir las salidas de James Rodríguez e Isco, a quien Guardiola, a pesar de la sanción que ha recibido el City, sigue muy de cerca.

Pero Ceballos lo tiene especialmente complicado por el hecho de que Martin Odegaard es la principal baza para reforzar el centro del campo de cara a la próxima temporada. En cuanto se confirme el regreso del noruego, que está haciendo algo más que méritos teniendo en cuenta su temporada en la Real Sociedad, el sevillano podría quedarse sin hueco y tendría que volver a salir cedido.

