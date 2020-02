Ataque a Mbappé desde Francia: "Serás el mejor del mundo cuando hagas lo de Haaland"

El Borussia Dortmund consiguió golpear primero en los octavos de la Champions y dejó al PSG muy tocado. Las críticas no se han hecho esperar y uno de los señalados por parte de la opinión pública es Kylian Mbappé. El genio galo ha sido víctima de un feroz ataque por parte de Dugarry.

El exfutbolsita ha señalado, en RMC, que Mbappé no será el mejor del mundo hasta que no se sacrifique como hizo Haaland en dicho partido. "Es por eso que Sancho y Haaland hicieron todo lo necesario y no lo hizo Mbappé. Lo que te estás perdiendo Mbappé; si un día puedes hacer lo de Haaland serás el mejor del mundo", aseguró el ex de equipos como el Barcelona o el Girondins.

El delantero noruego firmó los dos goles del Borussia Dortmund, pero también se desfondó en labores defensivas. Es por eso que Dugarry comentó que Kylian sabe "hacer muchas cosas", aunque también puso un 'pero': "Lo que se está perdiendo es lo que hizo Haaland durante una hora y media". "El día que lo hagas, serás el futuro Balón de Oro, serás el mejor del mundo", le dijo en Radio Monte Carlo.

Christophe Dugarry, durante el programa de Radio Montecarlo RMC

"Mbappé es un gran jugador, no hay duda de ello, pero si quiere ganarlo todo, debe conservar el DVD y ver el partido de vez en cuando y lo que hizo Haaland. Si un día puedes hacer lo que hizo Haaland, entonces serás el mejor jugador del mundo", comentó un Dugarry que ha querido poner de relieve que un delantero en la actualidad es mucho más que un jugador que tiene su zona de acción tan solo en el área.

El estilo de Mbappé

"¿Cuál es el estilo de Mbappé? ¿Ser un jugador bello? ¿Quieres estar siempre bello? ¡No! El fútbol de hoy también es otra cosa. Por eso que Sancho y Haaland hicieron todo lo necesario y no lo hizo Mbappé", finalizó diciendo Dugarry.

[Más información: Haaland gana la partida a Mbappé en el primer round de la Champions]