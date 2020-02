El Manchester United manda un mensaje a Raiola: "Pogba es nuestro jugador, no él"

Paul Pogba sigue siendo uno de los nombres que más interés despierta cuando se habla del mercado de fichajes. El centrocampista apenas ha tenido minutos este curso por culpa de las lesiones, pero esa inactividad no ha impedido que continúe hablándose de un futuro muy lejos de Old Trafford para él.

Se especula con que el futbolista francés firmará el próximo verano por el Real Madrid o la Juventus de Turín e incluso Mino Raiola no descarta ya una posible vuelta a la Vecchia Signora. "Italia es la casa de Paul. Está claro que no le importaría regresar a la Juventus, pero tenemos que ver que ocurre en los próximos meses y tras la Eurocopa", ha llegado a decir el polémico representante.

A tenor de estas palabras de Raiola ante la prensa, el Manchester United ha estado de lo más rápido para recoger el guante y contestar al agente de su todavía jugador. Ha sido Solskjaer el que ha dejado claro que el que pertenece a los diablos rojos es Paul, no Mino: "Pogba es nuestro jugador, no Raiola".

Paul Pogba, junto a Ole Gunnar Solskjaer REUTERS

Ole Gunnar Solskjaer también ha asegurado que no ha hablado con Mino Raiola ni con Paul Pogba sobre todo este lío: "Ciertamente no hablé con Mino ni me senté con Paul para decirle qué decirle o no a su agente". Pese a este contundente mensaje desde el United, parece complicada que los rumores de salida cesen o que el agente italiano pare de buscarle la mejor salida posible a su representado.

Temporada complicada

La 2019/2020 ha estado marcada para Pogba por las lesiones. Ocho apariciones y muchos procesos de recuperación, como en el que se encuentra en estos momentos inmerso. Solskjaer no ha querido señalar al mediocentro galo, sino que ha roto una lanza en su favor.

"Lo último que quiere un jugador es lesionarse y no poder ayudar al equipo. Paul es futbolista y quiere jugar. Sé lo que significa estar fuera por mucho tiempo, también me pasó a mí, es un período difícil en mi carrera pero es parte del juego. Paul ahora sabe que tiene que trabajar duro para volver a la cima, es un desafío para él", ha concluido el técnico.

