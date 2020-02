Piqué y su recado al árbitro: "¿Te acuerdas del Real Madrid - Sevilla?"

Gerard Piqué y el árbitro Guillermo Cuadra Fernández tuvieron sus más y sus menos en el encuentro disputado en el Camp Nou. El Barcelona se enfrentó al Getafe en la vigésimo cuarta jornada de La Liga. El colegiado anuló un gol a Nyom por bloquear y hacer falta a su rival previamente.

No obstante, antes de tomar la decisión el central del conjunto azulgrana quiso recordarle a Cuadra Fernández una acción similar que tuvo lugar en el Real Madrid - Sevilla. Las palabras de Piqué fueron recogidas por Movistar LaLiga: "¿Te acuerdas del Real Madrid - Sevilla? ¿Te acuerdas del bloqueo?".

El árbitro tampoco se quedo callado y le respondió: "No me apuntes con el dedito...". La frase de Piqué hace referencia al gol anulado a Luuk de Jong por Martínez Munuera en el Santiago Bernabéu tras un bloqueo de Gudelj a Militao dentro del área del Real Madrid.

Bordalás, durante un momento del partido entre el Barça y el Getafe EFE

Por su parte, Nyom no opinó lo mismo tras el partido. "Fue un córner, noto el contacto e intento defenderme, pero no quise hacer un bloqueo. Se fue al suelo, metí gol, pero el árbitro lo anuló. No sé si es justo anularlo, tengo que verlo", dijo en Movistar+.

Presión hasta el final

Además, el defensa del Getafe se mostró orgulloso de la imagen que mostró su equipo en un campo tan difícil como el Camp Nou: "Es un campo complicado ante un rival que tiene mucha calidad, con muy buenos jugadores. Hemos intentado anularlos con nuestras armas, marcamos el 2-1 y hemos metido presión hasta el final".

