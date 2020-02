Eden Hazard, la mejor noticia del Real Madrid: así se gestó su vuelta por la puerta grande

Eden Hazard regresó como si el tiempo no hubiera pasado. Este domingo no parecía que el Real Madrid llevara casi tres meses sin contar sin su mejor jugador, no parecía que el belga, pese a que fue titular, disputara sus primeros minutos tras recuperarse de la microfisura en su pierna derecha que le provocó un entradón de Meunier hace ya más de 80 días. Hazard volvió ante el Celta y lo hizo a un nivel mucho mejor de lo esperado.

Cuando se anunció el once titular del Madrid, saltó la sorpresa. Hazard era titular en su reaparición. Que jugaría ya se sabía después de que Zinedine Zidane lo anunciara en rueda de prensa el día anterior, pero se le esperaba para la segunda parte. El plan era que el belga tuviera alrededor de media hora para ir cogiendo sensaciones o, al menos, eso era lo que se imaginaba todo el mundo en su cabeza.

Hazard tuvo casi 75 minutos sobre el terreno de juego. No le costó y es que regresó a un nivel muy similar al que tenía cuando se lesionó, entonces estaba mostrando su mejor cara como jugador del Real Madrid. Contra el Celta salió con ganas, muy activo desde los primeros minutos, y demostrando por qué es el jugador que debe marcar las diferencias en este equipo.

Zidane saluda a Eden Hazard tras su sustitución frente al Celta de Vigo REUTERS

El Madrid se volcó más que nunca en su banda izquierda. Allí todos buscaban a Hazard, quien combinaba una y otra vez con Karim Benzema, que se dejaba caer al lado izquierdo del campo, y un Marcelo que subía una y otra vez por la banda. De Hazard nacieron muchas jugadas de peligro y el gol del penalti, que provocó él cayendo en la salida de Rubén Blanco de su portería.

Hazard fue el mejor y se lo supo reconocer el Santiago Bernabéu, que se puso en pie cuando Zidane le sustituyó en el minuto 73 de partido. El belga devolvió los aplausos y se marchó satisfecho con su reaparición. Fue entonces cuando el equipo pareció dar por hecha la victoria y acabó bajando los brazos hasta que Santi Mina empató en el 85'. El resultado empañó la noche en el estadio blanco, una noche en la que Hazard fue la mejor noticia de todas.

Máximo cuidado en su recuperación

Que Hazard haya vuelto así no es casualidad y es que en el Madrid han medido cada detalle en su recuperación. Si bien en un principio se esperaba que estuviera alrededor de 20 días fuera, cuando se le detectó la microfisura saltaron las alarmas. No se ha arriesgado lo más mínimo, aunque para ello se decidiera no forzar al jugador para que estuviera en la Supercopa de España o en el último derbi.

Incluso en la anterior semana se vivió una extraña situación con Hazard. El belga llevaba varios días entrenando al mismo ritmo que el grupo, pero Zidane y su cuerpo técnico decidieron que su vuelta podía esperar. Por eso no jugó contra la Real Sociedad en Copa ni ante Osasuna en Liga. Cuando llegó el partido del Celta, Eden ya estaba preparado para directamente dar el salto al once titular.

Hazard llega preparado para la segunda parte de la temporada y el tramo más importante de ella. El Madrid se jugará casi todas sus aspiraciones en dos semanas, cuando reciba en el Bernabéu tanto al Manchester City como al Barcelona. Con la Champions y La Liga en juego, el equipo blanco puede ahora afrontar con mayor seguridad dichos compromisos. Eden tendrá el próximo fin de semana en el campo del Levante otra oportunidad para seguir ganando rodaje.

