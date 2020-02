Zidane: "Podemos mejorar mucho y ahora vienen partidos más complicados"

El Real Madrid ve reducida su diferencia en la clasificación de La Liga respecto al segundo de la tabla, el Barcelona, tras empatar a 2 contra el Celta de Vigo. Los blancos comenzaron por detrás en el marcador, para luego ponerse 2-1 y acabar recibiendo un último tanto que acabó certificando las tablas.

Toni Kroos y Sergio Ramos fueron los goleadores de un encuentro en el que la gran noticia la puso Eden Hazard con su regreso a los terrenos de juego. Zinedine Zidane ha analizado en rueda de prensa la actuación de sus pupilos.

Análisis

"Hicimos un esfuerzo tremendo en la segunda parte. Volvimos al partido y nos acaban metiendo un gol a falta de diez minutos. No encontramos el hueco en la primera parte, hicimos demasiados centros. Pero creo que en la segunda parte estuvimos mucho mejor".

Vuelta de Hazard

"Contento de su regreso y de los minutos que nos ha dado, 70'. Después de tres meses fuera, muy contento por cómo le hemos visto, esperemos que nos pueda ayudar mucho".

Entrar en dinámica negativa

"No me preocupa. Pero van a ser mucho más complicados los partidos que vienen y vamos a tener que estar muy concentrados. Tenemos que seguir pensando que esto es fútbol y que el Celta no se merece el puesto en el que están en la tabla".

Actuación de Bale

"Todo. Todo bien. Me ha gustado todo lo que ha hecho y estoy contento con su partido".

Cambio de sistema

"No creo que el 4-3-3 nos haya pasado mala factura o nos haya perjudicado. Nos ha pasado esto, son detalles y debemos tener mucha concentración siempre, y nos volverá a pasar".

¿Enfado? ¿Decepcionado?

"Sí, sí. Decepcionado siempre cuando se van dos puntos en casa. Sabemos que podemos jugar contra equipos que presionan, pero no nos funcionó en la primera parte. En la segunda estuvimos mucho mejor. Como sabemos son detalles y hasta el final te la pueden liar en una jugada".

¿Pasó el pico más alto del estado físico del equipo?

"No creo. La temporada es muy larga. Yo creo que físicamente no estamos mal, pero creo que podemos mejorar. La única cosa es que defensivamente no estuvimos bien, sobre todo en el primer gol. Los cinco primeros minutos nuestros fueron buenos, pero luego llegó su gol y nos costó. Yo creo que podemos mejorar mucho y también defensivamente. Van a llegar otros equipos y mucho mejores".

Relación Bale - afición

"Nosotros estamos aquí y sabemos que el público manda. Yo creo que Gareth ha hecho un buen partido y estamos contentos con su actuación. Queda mucho todavía y tenemos que pensar lo que hacemos todos en el terreno de juego y hacerlo mejor".

Estado de Marcelo

"Yo creo que estuvo bien defensivamente. Vosotros traéis datos, pero yo estoy contento con todos mis jugadores, cuando juegan y cuando no. Nosotros vamos a seguir peleando todos".

Nuevo pinchazo en casa

"No pasa nada. Estamos primeros de la tabla y nosotros vamos a perder puntos, esto es fútbol. Hay detalles y tenemos que mejorar en todas las jugadas y hasta el final".

Dos goles en contra

"El fútbol es así. No hay explicación. A veces hay errores, sobre todo en el primer gol. En el segundo el pase es extraordinario. No hay más explicaciones".

Buenas sensaciones con Hazard

"Pues sí, estamos muy contentos por su partido. Lo ha hecho muy bien en sus 70 minutos. Creo que hemos dejado que juegue más de lo previsto, pero no tenemos que precipitarnos. Hemos trabajado muy bien con él para que volviese en forma. Sobre todo el penalti lo ha conseguido él y espero que siga así. Ahora hay que preparar los siguientes partidos, porque además volveremos a jugar cada tres días y los que vienen son partidos más complicados todavía".

[Más información: El Real Madrid es menos líder tras pinchar contra el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu]