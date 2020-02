Zidane: "Es hora de que Hazard vuelva, está listo"

El Real Madrid afronta un nuevo partido de Liga con el objetivo de prolongar la buena racha que lleva en este 2020. Aún no conoce la derrota en el campeonato liguero y en estas circunstancias llega un Celta al Santiago Bernabéu con las ilusiones renovadas tras su último triunfo ante el Sevilla.

Para impedir que el conjunto gallego vea su mejora ratificada en el feudo blanco, Zidane podrá volver a contar con Eden Hazard. El belga ya está listo para volver a la competición después de superar la lesión en el tobillo que le ha mantenido fuera de juego desde el mes de diciembre.

El francés también podrá contar con un James Rodríguez recuperado del golpe que se llevó en la cadera en el partido frente a la Real Sociedad. Sus dudas se centrarán en Ferland Mendy, sobre el que pesa el hecho de llevar cuatro tarjetas y, si no la ve en este partido, correría el riesgo de perderse El Clásico de dentro de dos semanas.

Las dudas en el once se trasladan al centro del campo, donde presumiblemente Kroos volverá a la titularidad y donde se podría empezar a vislumbrar los efectos del regreso de Hazard con la vuelta al 4-3-3 que también sitúe sobre el campo en una posición más favorable a Gareth Bale.

La clave ante el Celta

La clave para nosotros es seguir con lo que estamos haciendo. Sabemos qué rival tenemos mañana. Están en una posición en la que no se merecen estar. Es un equipo muy bueno en todos los aspectos y sabemos que vamos a tener un partido difícil. Tenemos que seguir con nuestra concentración, nuestra intensidad en los partidos. Esa es la clave

¿Buena señal el buen rendimiento defensivo?

El fútbol es equilibrio. El ADN del Real Madrid es atacar, es jugar al fútbol. He sido jugador aquí y es como ve las cosas la casa. Pero pienso que esto es un equilibrio. Y últimamente lo estamos haciendo. En el fútbol siempre el equipo que tiene más equilibrio tendrá mejores resultados.

Sanción al City

No sé lo que va a ocurrir. Lo que te puedo decir es que solo puedo hablar de fútbol y el partido que tendremos contra ellos. No va a cambiar nada. Es un equipo muy competitivo y fuerte. Eso no va a cambiar. El problema que yo tengo ahora es el partido de mañana.

"Hazard está listo para jugar, es hora de que vuelva al equipo"

Hazard

Sabemos lo que gana el equipo con él. Por eso lo fichamos. Es un grandísimo jugador. Es hora de que vuelva con el equipo.

Al cien por cien contra el City

Si está con nosotros es que está bien físicamente. Son tres meses que no juega, por lo que es una cuestión de ritmo. Físicamente está listo.

Cuándo decide los onces

Depende. No hay un momento. Depende de muchas cosas. Cuando tienes a estos jugadores que son todos muy bueno es complicado. Son todos muy buenos y cada uno aporta algo al equipo. Por eso digo que es difícil. Me gusta tener a todos listos y preparados. Pero a la hora de elegir, claro que hay que tomarse el tiempo suficiente. Puede ser al principio de semana, cerca del partido... no siempre es igual. Hay muchas cosas que cambian.

Hazard, listo para tener sus primeros 30 minutos ante el Celta

Semana larga

Los jugadores prefieren jugar. Pero hemos tenido una semana para trabajar. Ha sido una semana larga, pero buena de trabajo. De vez en cuando puede estar bien.

¿El once depende de la compensación o del rival?

No es una cosa en concreto. Tengo a 23 ahora mismo y tengo que elegir. Y no depende de ellos. Ellos toda la semana están concentrados. El problema lo tengo yo por elegir. Pero mejor elegir cuando están todos bien. Prefiero así que tener a varios fuera por lesión.

Afrontar el mes difícil

Lo más importante es mañana. Lo primero. La planificación es que cada semana veremos lo que hacemos. Tú sabes que en un mes vamos a tener partidos muy importantes donde nos lo jugamos todo. Hasta ahora hemos hecho cosas buenas. Pero hay que seguir si queremos algo. Sabemos la situación, que cada partido que vamos a tener va a ser complicado. Pero estamos preparados para jugar este tipo de partidos.

"El Manchester City va a estar muy motivado, no puedo hablar de lo que ha pasado porque no es mi tema, pero van a seguir siendo muy competitivos"

Vinicius y el gol

Es una cuestión de trabajo. Vini tiene una edad donde él tiene que trabajar mucho. Y él lo sabe. Tiene mucha calidad. Cuando se junta con el trabajo puedes conseguir cosas importantes. Está trabajando bien. Siempre me gusta decir que los jugadores hasta el último año que juegan pueden mejorar, así que fíjate con 18 años.

El plan con Hazard

Estoy muy contento de que vuelva. Sabemos lo que nos puede aportar. Lo hemos fichado porque es un jugador único. Es cierto que con él tenemos que dejar tiempo y no precipitarnos, eso es lo que hemos hecho. Mañana estará con nosotros y estará preparado para jugar.

Opinión de la sanción al City

Es un equipo que es muy competitivo y va a ser un partido muy difícil. Con respecto a la sanción no puedo entrar ni quiero entrar porque no es mi tema. Lo que más me interesa es el partido de mañana. Sigo pensando que son muy buenos y que será muy complicada la eliminatoria. Viendo como están en su campeonato van a tener una motivación muy alta.

[Más información: El Celta pone a prueba el muro de Courtois: 25 paradas en los últimos 28 tiros a puerta]