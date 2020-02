Vinicius explica por qué no pensó en marcharse del Real Madrid

Vinicius Jr. atraviesa por el mejor momento de su temporada. Se siente bien, con confianza y celebra la inminente vuelta de Eden Hazard de su lesión, pese a que ello le puede suponer gozar de minutos. El brasileño explica eso y más en una entrevista al portal de su país Esporte Interativo, en el que habla también de los rumores que apuntaron a su salida vía cesión.

Tiene claro que la idea de salir del Madrid "no pasó" por su cabeza: "Sé que en el fútbol todo cambia cada minuto, pero hay que estar siempre tranquilo. A veces tienes en la cabeza que quieres cambiar de club y en medio de una temporada siempre es bastante complicado", explicó.

"Nunca pensé eso. Siempre pensé en quedarme aquí, dar lo mejor y volver a jugar bien con los mejores jugadores del mundo, creo que no hay nada mejor. Salir a otro club va a bajar un poco el nivel de entrenamiento y de juego", añadió sobre los rumores de su salida.

El regreso de Hazard

No está preocupado por la vuelta de Hazard de su lesión: "Me hace feliz su vuelta. Es un jugador más con el que Zidane puede contar y posiblemente indica la falta que hace un jugador de calidad extrema. Nos va a ayudar mucho durante la temporada. Queremos contar con todos en la plantilla", confesó.

Sabe que con Hazard tendrá menos minutos, pero se esfuerza para demostrar que puede desempeñarse bien en la derecha: "No se juega de la misma forma. Tengo que mejorar un poco porque nunca jugué en la derecha y aquí algunas veces juego. Todo es más fácil en la izquierda, sé lo que tengo que hacer y en la derecha es un poco difícil", explicó.

Zidane da órdenes a Vinicius en la banda del Santiago Bernabéu REUTERS

La ayuda de Zidane

Vinicius también habló de su relación con Zidane y la cercanía que tiene con este hasta en sus peores momentos: "Creo que es muy difícil a pesar de que tenemos muchos jugadores aquí. A mí él siempre me da confianza para que tenga paz mental y para que tenga buena cabeza siempre que llegue el momento. En el juego siempre me dice que anote. Me ha ayudado mucho", desveló.

"Confía en todos los jugadores y si otro jugador no confía en él mismo se puede ver que siempre lo cambia, nunca juega el mismo equipo. El domingo que jugué es así y maldita sea, está rescatando a todos y ayudando a todos hasta que tengan confianza para poder elegir a la hora del partido", concluyó hablando del técnico francés.

Además, Vinicius tiene claro qué eligiría entre jugar la Copa América o los Juegos: "Es mi última Olimpiada, quiero ser oro olímpico y quedar marcado en la historia de la selección", finalizó.

