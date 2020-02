Van de Beek sigue pensando en el Madrid: "No me apresuraré; si sucede, sucederá"

Los movimientos del Real Madrid por Donny Van de Beek no son algo nuevo a estas alturas de la temporada. Después de que el pasado verano la posibilidad de que el jugador holandés recalase en el club blanco fuera más que una realidad, todo quedó aplazado al próximo mercado estival. Con un acuerdo entre el jugador y el club, solo falta el sí de Zidane para dar el paso definitivo y que empiece a vestir de blanco.

El jugador del Ajax sigue dando pistas de esta operación cada vez que le preguntan por la posibilidad de recalar en el equipo merengue. Tras el último encuentro del equipo holandés, la victoria en la Eredivisie ante el Vitesse por 0-3, Van de Beek se refirió a los rumores que hablan de ese acuerdo con el Ajax a cambio de 55 millones de euros y dijo que "no puedo controlar lo que dice la gente".

"Ya lo he dicho otras veces, no me apresuraré, si sucede, sucederá", apuntaba el actual jugador Ajacied. El jugador sabe que tiene que mantener la cautela y seguir trabajando para convencer a la última parte para cumplir con su sueño. Este próximo jueves tendrá una buena oportunidad bien cerca del Santiago Bernabéu en la eliminatoria de la Europa League que le enfrentará al Getafe.

Van de Beek, con el Ajax Instagram

Números de campeón

Las habilidades como centrocampista serían una gran incorporación para la amplia plantilla del Madrid, pero, sobre todo, convence en la cúpula blanca por su aportación goleadora. Esta temporada suma ya 10 goles, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados año tras año.

A pesar de que Martin Odegaard volvería a la plantilla blanca la temporada pasada, los blancos todavía tendrían hueco para el en función de lo que suceda con el futuro de James Rodríguez y lo que se decida hacer con el resto de las cesiones que tiene el equipo en esa misma zona del campo.

