Los miedos de Nagelsmann que le hicieron rechazar dirigir al Real Madrid

Julian Nagelsmann, actual entrendor del RB Leipzig, se mantiene como uno de los entrenadores con mejor futuro del fútbol europeo a sus 32 años. Eso no quiere decir que ya haya habido grandes clubes que hayan llamado a su puerta, como ocurrió con el Real Madrid en 2018. En una entrevista a The Independent explica cómo fue aquel momento.

"Cuando el Real Madrid llama, está bien pensarlo. Al principio me sorprendió. Pesé lo profesional y no me sentí cómodo yendo allí. Quiero mejorar. Si vas al Real Madrid, no tiempo para mejorar como entrenador", explicó.

En el Madrid tienes que ser "el mejor", agregó Nagelsmann. Esto ocurrió en el verano de 2018, cuando Zinedine Zidane acababa de dejar su cargo tras ganar La Decimotercera. Entonces Nagelsmann entrenaba al Hoffenheim y tras su 'no' el Madrid se hizo con los servicios de Julen Lopetegui.

Nagelsmann, aun así, hizo énfasis en su ambición: "No soy el mejor en este momento. Pero admito que quiero ser uno de los mejores en el futuro. Si vas al Madrid o al Barça, los fans, los medios y los responsables políticos no te dan tiempo para crecer".

Julian Nagelsmann, entrenador del Leipzig REUTERS

La barrera del idioma fue otra de las razones por las que decidió quedarse en Alemania. "El idioma es muy importante para mí. Me gusta comunicarme. Todavía no hablo español. Solo puedo decir: 'Hola, ¿qué tal?'", dijo.

En la Bundesliga, Nagelsmann está luchando actualmente con RB Leipzig por el título del campeonato alemán. Con contrato hasta 2023 con su club, habrá que esperar para verle embarcarse en una nueva aventura.