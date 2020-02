Alerta Lautaro: el Inter encuentra recambio ante el interés de Real Madrid y Barcelona

El Inter de Milán sabe que lo tendrá difícil para retener a Lautaro Martínez el próximo verano. Su cláusula de rescisión de 111 millones de euros le hace muy atractivo de cara a los otros grandes de Europa y ya hay dos grandes favoritos para hacerse con su fichaje: Real Madrid y Barcelona. El interés desde España es muy fuerte y en el Giuseppe Meazza se preparan para lo que pueda venir.

El Inter ya trabaja en la nueva pareja en su delantera para Romelu Lukaku de cara a la próxima temporada. Si Lautaro acaba saliendo, el elegido para sustituirle es un futbolista de renombre: Pierre-Emerick Aubameyang. El interés desde Milán no es nuevo y es que el pasado mercado de invierno ya sonó para llegar a Italia.

Aubameyang, que tiene contrato hasta 2021, podría salir el próximo verano del Arsenal, tal y como señala la Gazzetta dello Sport. El diario italiano explica que este será el último verano que los gunners pueden sacar una buena suma de dinero por el gabonés y la relación parece estar tan desgastada que no se prevé otra solución.

Pierre-Emerick Aubameyang, en un partido del Arsenal Reuters

Aubameyang, una oportunidad de mercado

El delantero está tasado en 70 millones de euros, pero su situación contractual y la necesidad del Arsenal de venderle si no se quiere arriesgar a dejarlo ir gratis, invita al resto de clubes a pagar una cifra algo inferior a su precio real. El Inter, por tanto, destinaría poco más de la mitad de lo que ingresaría por Lautaro para fichar a su recambio.

La Gazzetta señala que este no es el único nombre que tiene el Inter en su agenda. En el Giuseppe Meazza se preparan también para recibir a Tahith Chong, perla del Manchester United que termina contrato en junio y no seguirá jugando en Old Trafford.

[Más información: En Argentina afirman que el Real Madrid está dispuesto a pagar la cláusula de Lautaro]