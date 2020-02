Ferland Mendy da comienzo la 'operación Clásico' en La Liga

Ferland Mendy se ha convertido en una pieza esencial para el Real Madrid de Zinedine Zidane. Después de años en lo que el lateral izquierdo ha sido cosa, casi en exclusiva de Marcelo, por fin ha llegado un jugador capaz de competir de tú a tú´con el veterano futbolista brasileño.

Si el pasado curso ya estuvo Sergio Reguilón a punto de superar al segundo capitán de forma definitiva, es el defensa francés el que le ha ganado el pulso al '12' merengue. Ferland Mendy se ha impuesto y es él el que figura en los onces de gala del conjunto blanco de unos meses a ahora.

La presencia del galo se echó mucho de menos durante la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad. Los errores de Marcelo no se impusieron en esta ocasión a su poderío en ataque y ahora es Mendy el que parte como teórico titular en las filas madridistas.

Alerta amarilla

El próximo Clásico está a la vuelta de la esquina. El domingo 1 de marzo, los eternos rivales volverán a verse las caras, esta vez en el Santiago Bernabéu. Un partido en el que si no hay lesiones de última hora, se verá a los mejores once futbolistas de cada equipo -sin contar con los que son baja de larga duración-. Entre ellos apunta a estar Ferland Mendy.

Ferland Mendy, ante el Getafe EFE

Sin embargo, sobre la figura del lateral francés planea la amenaza del ciclo de tarjetas amarillas. Después de 23 jornadas disputadas, acumula cuatro cartulinas. En el último partido contra Osasuna no vio la tarjeta y por ello tiene ante el Celta de Vigo su oportunidad para asegurarse estar contra el Barcelona.

De verla contra los vigueses, no jugará contra el Levante y sí frente al Barça. De no ser amonestado con amarilla, podría enfrentarse al cuadro granota y no ser sancionado con tarjeta o sí y perderse El Clásico de la segunda vuelta de La Liga. O bien que Zidane decida reservarle en esa última jornada antes del duelo contra los culés.

[Más información: Zidane, el mejor ojeador de Francia: Mendy, el 'caso Mbappé' y las promesas que sigue]