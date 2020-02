El recado de Zidane: "Quieren que tengamos un problema con Bale, pero no lo tenemos"

Gareth Bale reapareció con el Real Madrid este domingo tras haberse perdido los últimos cuatro partidos por una lesión. El galés, que llevaba casi dos semanas entrenándose con el grupo, volvía a una lista y Zinedine Zidane sorprendía alineando como titular. No terminó el partido, siendo sustituido por Lucas Vázquez, y tras el pitido final le preguntaron al técnico francés por su futbolista.

"Es un jugador importante, creo que no jugó los últimos partidos, ha hecho 65 minutos buenos ofensivamente y defensivamente, lo ha intentado, es un jugador importante, el problema es que quieren que nosotros tengamos un problema con Gareth pero no lo tenemos. Hay muchos jugadores, no es fácil gestionar todo eso, pero al final es un jugador importantísimo y poco a poco va a seguir jugando como los demás", dijo Zidane ante las cámaras de Movistar+.

El partido de Bale fue de más a menos. Cuando el equipo reaccionó tras el gol de Osasuna, Bale fue uno de los jugadores que más se volcó en la portería rival y estuvo a punto de lograr batir a Sergio hasta en dos ocasiones. De hecho, el gol de Isco que supuso el empate llegó tras un remate fallido del galés que no encontró portería.

Gareth Bale remata un balón aéreo por encima de un jugador de Osasuna REUTERS

Tras su primera aparición tras su última lesión, Zidane espera que la labor de Bale vaya a más. El próximo fin de semana contra el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu será la próxima cita que tengan que hacer frente los blancos y el galés espera volver a partir desde el inicio. El choque contra el conjunto gallego también supondrá la vuelta de Eden Hazard a los terrenos de juego.

