El Real Madrid se mantiene en lo más alto de la tabla liguera después de lograr una trabajada victoria en El Sadar. El club blanco sumó tres puntos tras imponerse a Osasuna con goles de Isco, Sergio Ramos, Lucas Vázquez y Jovic. Los locales, que salieron con mayor intensidad, se adelantaron pero no pudieron detener el poderío merengue cuando llegó la reacción del Madrid.

Zinedine Zidane analizó en rueda de prensa el partido contra Osasuna. El técnico francés hizo frente a las preguntas de los medios de comunicación y dio las claves de una victoria que entierra las dudas surgidas tras la eliminación copera frente a la Real Sociedad.

Victoria exigente

"No es fácil ganar aquí y lo hicimos. Nos pusieron en dificultades, pero a los cinco minutos empatamos. Tras este gol estuvimos mejor. Es un partido muy trabajado de todo el equipo y una victoria merecida ante un rival que nos lo ha puesto complicado".

Zidane: "¿Hazard? Hoy no era el momento; le veremos la semana que viene"

Partidazo de Isco

"No sé si la mejor versión, porque Isco es un jugador muy bueno. Tener a Isco entre líneas es importante para nuestro juego con el balón. Me alegro por su gol también".

Reacción tras el gol

"Hemos salido con intensidad, pero ellos salieron muy fuertes. Metieron un gol a balón parado que puede pasar. Pero hemos seguido con lo que sabemos hacer, creer jugando y después del gol ha sido un partido diferente. Me alegro por todos los jugadores porque no es fácil todo lo que estamos haciendo. Son tres puntos importantísimos".

Zinedine Zidane da órdenes desde la banda del Sadar REUTERS

Ausencia de Hazard

"Hoy no era el momento. Veremos esta semana. Él va a necesitar esta semana también y espero que le veamos la próxima semana".

La importancia de Isco

"Me habéis preguntado muchas veces con Isco y no ha cambiado nada. Cuando juega lo da todo y es un buen futbolista, me gusta mucho. Técnicamente es importante para jugar. Hoy ha hecho un partidazo y me alegro por su gol porque tiene que meter más".

Contento por Bale

"Contento por su partido. Defensivamente y ofensivamente lo ha dado todo. Estaba corto fisicamente al final, pero estoy contento. Sabemos el jugador que es y lo que nos va a dar ahora hasta final de temporada".

