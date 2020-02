Jonathan Barnett: "Gareth Bale ama el Real Madrid"

Gareth Bale ha vuelto a estar en el candelero de la polémica que rodea al Real Madrid. El jugador galés lleva cuatro convocatorias sin ir con el equipo y se vuelve a estar más pendiente de cuándo se va del Santiago Bernabéu durante los partidos que de lo que hace sobre el césped del feudo blanco.

Después de superar sus recientes problemas físicos, parece que su regreso está cerca. Bale se lesionó ante Unionistas de Salamanca después de recibir un golpe en su tobillo, pero el hecho de que lleve varios entrenamientos con el equipo le acerca a la posibilidad de regresar a los onces.

Por el momento, el que está saliendo a la palestra los últimos días es su agente Jonathan Barnett. Si esta semana lo cazaban las cámaras de Deportes Cuatro, este sábado el diario AS ha publicado una entrevista con el afamado agente.

Gareth Bale y Brahím Díaz, durante un entrenamiento

Barnett ha sido muy claro al respecto de las críticas que recibe su representado. "Él ama el Real Madrid, sin importar lo que se diga de él. Se escribe mucha basura sobre Gareth. Como que no habla español. ¡Sí que habla español! Los que dicen eso no le conocen, quedan como completos idiotas hablando sobre alguien a quien no conocen", explicó el inglés.

El cariño de Zidane

Se ha hablado mucho sobre que Zidane había sentenciado a Bale y que le estaba forzando a salir del equipo. "Le prometo que sí le quiere, el Madrid quiere a Gareth Bale", sentenciaba un Barnett muy seguro de que el galés seguirá la próxima temporada vistiendo de blanco.

"No hay ningún problema entre Zidane y Gareth. La gente escribe sobre eso, yo ya me rindo; no me importa", comentaba el agente. Barnett se refería a esos rumores que dicen que no se hablan, que no hay comunicación entre ellos a pesar de que el técnico francés se encarga de recalcar rueda de prensa tras comparecencia que es uno más.

Gareth Bale se entrenó con normalidad

A lo que también tuvo una respuesta clara Barnett fue a su problema con las lesiones. "Bale le tiene miedo a las lesiones, al cien por cien", aseguraba el inglés. Para su representante, el galés "no puede entrenarse demasiado, no cinco días a la semana". Una declaración sorprendente para un jugador de élite. "Debe ser manejado apropiadamente. Pero está bien, puede jugar", finalizaba el también agente de Saúl Ñíguez.

Otros temas

Jonathan Barnett también habló de su relación con Florentino Pérez. "Si da su palabra, el negocio está hecho. Es duro negociando, le respeto. Cuando entra en una habitación la llena, tiene una gran presencia. Sabes que ha entrado el presidente. Conmigo siempre ha sido honorable y amable", explicaba el representante de jugadores.

Y cuando le preguntaban por Mino Raiola y Jorge Mendes, los otros dos representantes más reconocidos del mundo, Barnett bromeaba preguntándose "¿Quiénes son?". "En realidad estoy bastante unido a Mino. Somos buenos amigos y vamos a cenar juntos. También me llevo bien con Jorge, está un poco loco, pero es adorable. Somos parte de una asociación y no hay problemas entre nosotros. Pienso que son brillantes", concluía el inglés.

