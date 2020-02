En directo | Sigue la rueda de prensa de Zidane previa al partido de La Liga contra Osasuna

Después de la eliminación de la Copa del Rey este pasado jueves ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, regresa la acción a La Liga. En el caso del Real Madrid, los de Zinedine Zidane viajarán a El Sadar para disputar un partido que deje en el olvido ese tropiezo ante Osasuna.

Los blancos, a priori, solo contarán con las bajas de James Rodríguez y Mariano Dïaz, además de un Marco Asensio que sigue progresando con su recuperación. El francés tendrá a su disposición a Eden Hazard y a Gareth Bale. Una de las cuestiones que tendrá que responder en la rueda de prensa será si contará con ellos para viajar a Pamplona.

Zidane dejó bien claro que la derrota en Copa no iba a cambiar nada con respecto a las rotaciones, pero se espera que ante Osasuna recupere el once tipo de los últimos encuentros con el 4-4-2 y el centro del campo con Casemiro, Valverde, Kroos e Isco. Aunque el galo no suele dar pistas, seguro que algo tendrá que decir con respecto al equipo que pondrá este domingo ante el equipo pamplonica.

