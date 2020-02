Vinicius cierra la puerta al PSG: "No, yo quiero seguir en el Real Madrid"

Vinicius Júnior volvió a partir desde el once titular del Real Madrid y, otra vez, fue uno de los más destacados del conjunto blanco, sino el que más. Lo cierto es que el brasileño está muy cerca de llegar a su mejor nivel, aquel con el que logró levantar a los aficionados de sus asientos antes de lesionarse el pasado curso.

El extremo marcó un gol ante la Real Sociedad que acabó siendo anulado, aunque Vinicius no quiso pararse en eso cuando habló ante los medios de comunicación, sino en mirar hacia delante: "La afición tiene que seguir así hasta el final porque nosotros vamos a pelear hasta el final de la temporada para ganar La Liga y la Champions League".

"Ha sido un partido difícil, la Real Sociedad juega muy bien, están muy bien en La Liga y nosotros no hemos estado tan bien", analizó el brasileño. Después, habló sobre la dolorosa derrota: "Estábamos invictos en casa y hemos perdido. El único partido que no podíamos perder y lo hicimos. Pero vamos a pelear y trabajar para seguir adelante en la temporada".

Zidane da órdenes a Vinicius en la banda del Santiago Bernabéu REUTERS

El brasileño reveló que en el vestuario "nunca" hablaban del partido, pero que sí lo hacen al día siguiente "en Valdebebas". Además, puso de relieve la confianza que está depositando Zidane en él: "Sí, me está dando confianza y ahora juego más". "Estoy llegando a mi mejor nivel. El año pasado también me pasó en enero, febrero. Espero no tener una lesión como la temporada pasada y poder llegar bien al final de la temporada", afirmó el futbolista.

Comprometido

El nombre de Vinicius Júnior ha sido relacionado con el PSG en los últimos tiempos. Desde Francia se ha llegado a asegurar que si el Real Madrid va a por Kylian Mbappé, el equipo galo 'tocará' al ex del Flamengo. "¿El PSG? No, yo quiero seguir en el Real Madrid", confirmó el brasileño.

