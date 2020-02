El Manchester United sigue bajando el precio a Pogba y se pone a tiro

Paul Pogba parece destinado a salir del Manchester United este próximo mercado veraniego. El francés sigue recuperándose de la recaída de su lesión que le ha hecho estar más días fuera de los terrenos de juego que dentro. La sensación por las informaciones que manejan los distintos medios británicos es que el centrocampista está ante su última temporada como Red Devil.

Este viernes, el diario inglés The Sun explica que la dirección deportiva del club está buscando fórmulas para facilitar su salida. El Manchester ha decidido rebajar en 30 millones de libras su precio, por lo que el club que quiera hacerse con Pogba tendría que pagar 176 millones de euros.

Los clubes más interesados en Pogba durante el pasado verano fueron el Real Madrid y la Juventus. Pero ninguno llegó a los 200 millones que pedían por el francés. Tanto Mino Raiola como el propio jugador trataron de todas las formas posibles esa salida que nunca llegó. Este invierno los intentos fueron inútiles ante la situación física del centrocampista.

La portada del viernes 7 de febrero del diario inglés The Sun en su versión deportiva

8 partidos

Ese es el número de encuentros que ha disputado en la temporada 2019/2020 Pogba. El medio centro no está teniendo continuidad por culpa de los problemas físicos que arrastra. Una situación que también ha facilitado que el club haya decidido ceder a buscar esa salida para no continuar asumiendo un salario tan grande y poder recuperar una cantidad de dinero más que interesante para reforzar una plantilla que no encuentra rumbo.

Los equipos interesados también conocen esta circunstancia que hará que ofrezcan una cantidad inferior también. Está por ver hasta dónde llegarán Madrid y Juventus para hacerse con Pogba, pero se antoja difícil que lleguen a esos 170 millones que ahora pediría el Manchester.

[Más información: El deseo de Zidane no se cumplirá: Pogba tendrá que esperar]