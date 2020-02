Las dudas que deja el gol anulado a Vinicius: no hay una imagen clara del fuera de juego

La eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey no estuvo exenta de polémica. Esta se centra en la jugada que pudo dar comienzo a la remontada del conjunto blanco tras el gol de cabeza de Vinicius. Era el minuto 79 y el partido se ponía 2-4, pero la euforia madridista se detuvo mientras Mateu Lahoz esperaba la decisión del VAR. Desde la sala VOR anularon el tanto.

Fueron dos minutos y medio de tensión. Una espera larga, ante las reprimendas del público del Santiago Bernabéu que metía prisa para no parar el ritmo del partido. La sala VOR decidió que Vinicius se encontraba en posición de fuera de juego en el momento en el que Nacho pone el balón al área que el brasileño acabaría cabeceando.

El Madrid reclamó la decisión, pero no airadamente para no perder más tiempo. Mientras, se espera que en la retransmisión se enseñe una toma que justifique la decisión del VAR. No la hubo como tal y tras el partido se enseñó una toma solitaria de Nacho centrando metida dentro de otra en la que Vinicius inicia su desmarque.

Vinicius celebra su gol a la Real Sociedad REUTERS

No hay una toma conjunta

Se da a entender que ambas imágenes están coordinadas, pero no hay nada que lo demuestre. La explicación que dan desde la sala VOR es que no encontraron una toma en la que se vea a Nacho centrando y la línea de Vinicius y los jugadores de la Real Sociedad. Lo que hicieron fue, a partir de dos pantallas, trazar las líneas. Una acción a ojo para parar la imagen en el momento correcto.

El Madrid se siente perjudicado por el VAR. Las dudas que deja la toma mostrada y el tiempo que se perdió en el campo, frenando el ritmo del envite blanco, pesa en contra de las opciones del equipo de Zidane de haber remontado el partido. La polémica está servida y es que se juzgó una jugada a ojo, sin la efectividad que debería tener el VAR.

