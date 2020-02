Vinicius quiere la Copa: nadie genera más goles en el Real Madrid

Vinicius Júnior ha ganado confianza en las últimas semanas y se nota. De las lágrimas tras marcar contra Osasuna en los primeros compases de la temporada a sonreír y ser ese futbolista eléctrico que enamoró hace un año al Santiago Bernabéu. El cambio lo notan compañeros, afición y también un Zinedine Zidane que vuelve a demostrar su confianza en el ex del Flamengo.

De hecho, el propio Zizou habló sobre él ante los medios de comunicación: "Estoy contento con él y con todos mis jugadores. Vinicius es un jugador joven, con calidad y que tiene que trabajar". "Tiene mi confianza. Cuando un jugador no juega no es porque no tenga mi confianza, la confianza se la doy a mis 25 jugadores", continuó el técnico galo.

"Lo que no va a cambiar nunca es que juegan once cada partido y solo van 18 convocados. A mí me molestan dos cosas: un jugador lesionado y otro no convocado, pero la confianza es total hacia todos", acabó diciendo sobre el 'tema Vinicius' en rueda de prensa Zinedine Zidane.

Zidane y Vinicius dialogan en la banda Reuters

Confianza. Esa parecer ser la clave de la mejora en el rendimiento de Vinicius Júnior. El brasileño va a más y sobre todo se comprueba cuando juega, aunque sus compañeros siempre le han respaldado diciendo que ellos le ven entrenando y saben de lo que es capaz. El extremo continúa progresando y tiene en la Copa del Rey su mejor escaparate.

Marca y asiste

La falta de puntería ha sido algo que han criticado a Vinicius desde que aterrizó en la casa blanca. Sin embargo, hay un dato incontestable: el futbolista de 19 años mantiene un especial idilio con la Copa del Rey. En las dos últimas temporadas, las que lleva militando en el equipo merengue, es el jugador del Real Madrid que ha participado en más goles en el torneo del KO. Tres tantos firmados y seis asistencias.

Un tanto de nueve goles han pasado por las botas de Vinicius Júnior en la Copa del Rey entre la 2018/2019 y la 2019/2020. Ante la Real Sociedad tiene una nueva oportunidad de aumentar sus registros, partido para el que apunta al once titular. De continuar en la competición, tendría, como mínimo, otros dos encuentros para seguir mejorando sus estadísticas en el que, de momento, parece ser su torneo favorito.

