Kroos y su retirada: "La sensación de ganar es adictiva, pero no jugaré hasta los 38 años"

Toni Kroos está siendo uno de los hombres más destacados en el nuevo Real Madrid de Zinedine Zidane. El alemán vive una de las mejores temporadas de su carrera, se encuentra en plena madurez futbolística y es el metrónomo que marca los tiempos en Concha Espina. Sin embargo, aunque le queda fuelle para rato, el jugador no tiene intención de prolongar su carrera de forma indefinida.

"Tengo 30 años y creo que es una buena edad para pensar: ¿qué más quiero? No pasará mucho tiempo para que me retire. Seguro que no jugaré hasta los 38 años", explicó Kroos durante una entrevista a Sportschau Club.

"Cuando acabe mi contrato con el Madrid tendré 33 años, una edad buena que sin necesidad de tener otro firmado de cuatro años, me permitirá pensar las cosas del mañana", añadió.

Posible retorno a Alemania

El jugador alemán confesó que le gustaría "volver a Alemania", pero que él y su familia están "muy bien en Madrid" después de haber llegado hace "más de cinco años". "Nuestros hijos van al colegio y también están muy contentos. Al final serán ellos los que tomarán la decisión de seguir aquí o irnos, mi patria estará dónde esté mi familia", explicó Toni sobre lo que puede ser su futuro después jugar en Concha Espina.

Kroos celebra el tanto

"Sigo sintiendo que el Real Madrid es muy especial. Desde el primer momento me demostraron su afecto que he intentado devolverles con mi rendimiento. Llevo seis años aquí haciendo mi trabajo y los aficionados pueden hablar bien de mí", espetó el alemán.

"La sensación de ganar un título es adictiva. Por eso sigo jugando. El mejor ejemplo fueron las tres Champions League que ganamos seguidas, no fue normal. En ese momento cuando nos dimos cuenta del hambre que había dentro de nuestro equipo. Ese hambre se está volviendo a notar en esta temporada sin saber hacia dónde nos llevará", añadió.

