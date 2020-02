Hazard y Bale, fuera de la convocatoria del Madrid ante la Real Sociedad

El Real Madrid se enfrenta este jueves 6 de febrero a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey. Los blancos buscan el billete a las semifinales del torneo del KO ante uno de los equipos que mejores sensaciones está dejando en lo que va de temporada.

Zidane ha convocado a 19 futbolistas para enfrentarse a los txuri-urdin en la Copa. Entre ellos no se encuentra Casemiro, así como tampoco Carvajal, Bale y Hazard. Mariano tampoco está entre lo elegidos y es que el delantero hispano-dominicano continúa ejercitándose al margen del grupo.

El belga era la principal atracción. Se esperaba poder verle en acción ya contra la Real Sociedad, pero habrá que esperar, al menos, hasta el fin de semana para volver a disfrutar del fútbol de Eden Hazard. Los que sí están en la convocatoria son los jóvenes Brahim, Vinicius, Rodrygo y Jovic, que completan la lista de delanteros junto a Benzema.

Vinicius y Benzema en el derbi EFE

En portería, sin novedades. Courtois, Areola y Altube son los tres elegidos. En defensa solo llama la atención la ausencia de un Carvajal que arrastraba molestias físicas en los últimos días. Casemiro y Lucas Vázquez son otros de los futbolistas merengues que no están al cien por cien y por eso Zinedine Zidane ha preferido darles descanso.

Si Gareth Bale no está entre los 19 elegidos, el que sí lo está es James Rodríguez. El colombiano tiene una nueva oportunidad para hacerse un sitio en el equipo blanco, aunque no parte como favorito para entrar en el once titular contra el conjunto vasco. Las semifinales, en juego.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Areola y Altube.

Defensas: Militao, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo y Mendy.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Valverde, James e Isco.

Delanteros: Benzema, Jovic, Brahim, Vinicius Jr. y Rodrygo.

