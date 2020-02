Guardiola: "Hazard es bueno hasta decir basta; top no, lo siguiente"

DjMariio y Pep Guardiola han mantenido un encuentro para Post United. El YouTuber le preguntó de todo. Desde su carrera como futbolista a su etapa como entrenador, así como de la Champions League, el Real Madrid o nombres propios como los de Ronaldo o Hazard.

Guardiola ha recordado varios momentos contra el equipo blanco. Desde el famoso 2-6 a la derrota, ya como entrenador del Bayern Múnich. Pero también ha señalado que echa un poco de menos todo lo que rodeaba a El Clásico entre madridistas y culés.

Etapa como jugador

"Con 23, 24 años es cuando me encontré mejor. Yo era centrocampista lentote, no tenía tiro, no tenía dribbling, juego aéreo pobre, no era rápido... Sobreviví, la forma de jugar del Barcelona me ayudaba. A veces me veo algún partido de aquella época y ahora no jugaría ni de broma. Ahora están mucho mejor preparados. Ahora, con la manera con la que los cuidamos y la tecnología de los entrenamientos, fisios, médicos...".

Champions League

"Era un club que hace más de una década estaba para mantenerse en la Premier, el salto ha significado ganar cuatro ligas en una década. Está bien que la gente pida la Champions, si no se consigue se intentará el año que viene y si no en el futuro, el año que viene hay otra oportunidad. El mundo no se acaba no ganando una Champions o una liga".

Apuesta por Foden

"Será una bomba. Aquí no hay cláusulas, lo tenéis crudo, tenéis que negociar conmigo".

El Barça y la Champions

"No viajáis mucho, os quedáis en casa y no veis lo de fuera. Los de fuera también se entrenan y se preparan, tienen buenos entrenadores y jugadores, pero como no salís de casa no veis otros equipos que también son buenos. En Europa hay mucho nivel y en 180 minutos no puedes equivocarte y eso es lo que pasó, pero el Barça volverá a estar ahí".

2-6 al Real Madrid

"La primera Liga que ganamos, ahí se ganó. Sabíamos que si perdíamos el partido, con la maquinaria que todos sabemos, hubiera sido muy difícil. Fue un gran día".

Porteros

"Yo viví muchos años con Zubi. Y como rival Casillas era de esos porteros que paraban la que tenían que parar".

Ronaldo Nazario

"Yo no había visto eso. Luego vi a Ronaldinho y dije eso no lo he visto nunca. Y luego Messi. El año que hizo Ronaldo con nosotros en Barcelona no lo hizo luego ni en Italia ni en el Madrid".

El Real Madrid sin Cristiano

"Es inevitable, estos jugadores son tan trascendentes... Cuando Messi se vaya del Barça se necesitará un tiempo para reajustarse. Es inevitable. Meten 40-50 goles por temporada".

Fichaje de Hazard por el Madrid

"Si Hazard no está jugando bien, algo pasa en el Madrid. Es bueno hasta decir basta. Top no, lo siguiente. Lo que vimos estos años en Inglaterra es un jugador de clase mundial. Todo el mundo necesita un periodo de adaptación".

Su historia en El Clásico

"Lo echo un poco de menos. Siempre era el partido del siglo".

Derrota más dura

"El 0-4 contra el Bayern. ¿Son atletas o no son buenos atletas? Parece que dar evidencias no son certezas. Hice cosas que no sentía, me pongo toda la culpa. No podíamos jugar como jugamos contra aquel Madrid, era un equipazo".

Ansu Fati

"16 años es joven. Valverde me comentó que era muy bueno, que era una bomba".

