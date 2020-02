El Real Madrid afronta este jueves su eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Los blancos buscarán conseguir su billete a semifinales ante un conjunto vasco que reservó en Liga a jugadores como Odegaard u Oyarzábal para el duelo.

Zinedine Zidane compareció este miércoles en rueda de prensa para dar las claves previas al partido y afrontar las incógnitas del once del Madrid. El técnico francés hace frente a las preguntas de los medios de comunicación de cara al choque.

Zidane: "Tenemos que demostrar siempre que queremos más, aún no hemos ganado nada"

Partido ante la Real Sociedad

"Es una final. Creo que ellos no van a venir a regalar nada. Lo que puedo decir es que nosotros tenemos que estar enchufados desde el primer minuto. Es un equipo que va a venir a por todas".

Posible salida de Messi

"Yo no opino de otros equipos. El Barça va a competir hasta el final. El resto no me interesa".

Comportamiento de Mbappé

"Lo mismo, no opino de los demás equipos, bastante tengo. No estoy aquí para opinar de lo que hacen los demás. Cada uno hace su trabajo".

Cambios en el derbi

"Los jugadores son los que están en el campo. Cuando hago cambios no es para señalar a nadie. Podía cambiar a cualquiera, pero al final es mi trabajo. Pero no soy yo, son los jugadores los que cambian los partidos. No hay que exagerar tampoco con que hemos jugado mal. Los futbolistas juegan cada tres días y no es nada fácil. De vez en cuando podemos pasar dificultades".

Regreso de Odegaard

"Nos alegramos de cómo está jugando, pero no me planteó nada. Él mañana intentará hacerlo muy bien. Nosotros pensamos en los que estamos aquí ahora".

Vuelta de Hazard

"No hay excepciones con las alineaciones, no voy a decir nada ahora, mañana lo verás".

Situación en el Barça

"Nosotros no nos vamos a aprovechar de la debilidad del rival. Creo que el Barcelona no es un equipo con debilidades, van a competir hasta el final. Nosotros no pensamos ni un minuto en que el Barça este mal o no. Estamos en un momento en el que tenemos que seguir jugando de la misma manera, aún no hemos ganado nada. Puedes estar contento cuando tienes algo, pero no tenemos nada".

Discurso único en el Madrid

"Yo no preparo nada, lo único que no voy a opinar de los demás. Mi respuesta siempre es la misma. Venir aquí a hablar siempre de lo mismo puede ser un poco repetitivo. Si me preguntas de mi equipo, de cómo vamos a jugar, te voy a responder, pero de otras cosas no. Podéis preguntar lo que queráis y yo responder como prefiera".

Situación de Vinicius

"Estoy contento con él y con todos mis jugadores. Vinicius es un jugador joven, con calidad y que tiene que trabajar".

Confianza con Vinicius

"Tiene mi confianza. Cuando un jugador no juega no es porque no tenga mi confianza, la confianza se la doy a mis 25 jugadores. Lo que no va a cambiar nunca es que juegan 11 cada partido y solo van 18 convocados. A mí me molestan dos cosas: un jugador lesionado y otro no convocado, pero la confianza es total hacia todos".

Progresión de Fede Valverde

"Valverde tiene que mejor en todo, es muy joven. Es un jugador que está demostrando que tiene un sitio en el Real Madrid. Hasta el final de su carrera va a poder mejorar muchas cosas, como todos".

Situación de Jovic

"He intentando a ayudarle a que se encuentre mejor. Ahora está más cómodo dentro del equipo. Eso se consigue entrenando poco a poco. Solo lleva cinco o seis meses con nosotros. Dentro del proceso de adaptación no está mal. Debe tener paciencia y trabajar".

Importancia de Hazard

"Nosotros estamos contentos de tener a Hazard. Ha tenido una lesión mala y ahora poco a poco está mejor".

Gestión de indisciplina de jugadores

"Puede pasar de todo en el fútbol, porque los jugadores no están contentos cuando salen del campo. Pero es normal. Hay que ser lo más justo posible".

Mejora física del Madrid

"Varane tiene razón, es el sentimiento de todos, que el equipo está muy bien fisicamente por el trabajo que estamos haciendo. Tenemos que demostrar cada tres días que estamos bien y que queremos más".

Copa o Liga

"El próximo partido es una final. Yo me dedico únicamente a este partido".

Opinión de Odegaard

"Me gusta Odegaard".

Transformación de Varane

"Creo que es un proceso lógico y natural. Varane es un jugador que mejora cada día y cada temporada. Está demostrando que ya lleva más de 10 años en este vestuario. Incluso el primer año cuando llegó no le impresionó nada. Ahora eso se ve".

Gestión de minutos

"Lo yo hago y digo lo tengo que cumplir. Tengo 25 jugadores muy buenos y quiero que jueguen todos. Todos tienen que aportar al equipo y deben sentirse importantes. Esa es un poco mi filosofía. En 60-70 partidos necesitamos a 20 o 25 jugadores. Antes se jugaban 30 partidos y hacían falta menos. Hay que tener en cuenta que también hay partidos de selecciones y el descanso mental es importante".

[Más información: Los números de Zidane en un Real Madrid que aspira a todo esta temporada]