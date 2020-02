La vuelta de Morata al Bernabéu: los cánticos madridistas, la cara de Casemiro y su respuesta

El derbi del pasado sábado no fue ni mucho menos el derbi de Álvaro Morata. No era la primera vez que se medía al Real Madrid desde que dejara el equipo ni como rojiblanco, pero sí era la primera vez que visitaba como jugador del Atlético de Madrid el Santiago Bernabéu. El recibimiento fue el esperado y es que el público blanco no le perdona que fichara por uno de sus grandes rivales pese a su pasado por La Fábrica.

El ambiente era hostil para Morata, aunque el público del Bernabéu también se lo tomo a guasa y le dedicó hasta tres cánticos, algunos cargados de mucha ironía y sarna. Las cámaras de El Día Después captaron las reacciones del delantero de Simeone.

Durante el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego, hasta el minuto 50 de partido, le cantaron desde la grada "¡Qué malo eres, Morata qué malo eres!" y "¡Es una rata, Morata es una rata!". Unos cánticos que no pasaron desapercibidos para Morata ni para los que algún día fueron sus compañeros, como se puede ver en la reacción de Casemiro.

La vuelta hostil de Morata al Santiago Bernabéu

"¡Ay Morata, ay Morata!"

En el momento en el que le sustituyeron se escuchó el cántico que tenían preparado desde el Fondo Sur la Grada Fans del Real Madrid: "¡Ay Morata, ay Morata, nunca lo quisiste ver, siempre fuiste un suplente, en el Wanda púdrete!". Ante la risa general del coliseo merengue, a Morata no le quedó otra que responder desde el banquillo con un "Me la suda, tío", mientras era consolado por el 'Mono' Burgos.

Tras el partido, pese a la derrota colchonera, Morata escribió en redes un mensaje aplaudido por su afición: "¡¡Orgulloso de pertenecer a este club!! ¡¡Orgulloso de ser un indio!! Hoy como siempre y más que nunca ¡¡Forza Atleti!!". Los madridistas se encargaron de recordarle la derrota y las mismas palabras que decía cuando era jugador del Real Madrid.

