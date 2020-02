Crece la tensión en París: Mbappé se niega a disculparse con Tuchel

El último incidente entre Kylian Mbappé y Thomas Tuchel ha generado un gran revuelo público, pero también dentro del seno del Paris Saint Germain. El domingo, un día después de su encontronazo a pie de campo, futbolista y entrenador se reunieron en un encuentro en el que estuvo presente Leonardo, director deportivo del club. L'Équipe revela que también hubo una charla con la plantilla para tratar el asunto.

Tuchel convocó a sus jugadores para hablar del incidente con todos allí presentes, incluido Mbappé. El técnico alemán explicó que "no es necesario alimentar a los periodistas" y prefiere pasar página. Mbappé no se disculpó con su técnico por su comportamiento, aunque sí habría admitido que quizás fue demasiado duro y explicó que no quería faltar el respeto a sus compañeros Cavani e Icardi, que saltaron al campo por él y Sarabia.

Sin solución a la vista

El enfado de Mbappé esta trayendo mucha cola y no se prevé una solución a corto plazo. La tensión no se ha rebajado e, incluso, amenaza con ir a más tras los encuentros entre Tuchel y el delantero galo, que no han llevado a ningún lado positivo. Que Mbappé no se disculpara con su entrenador delante de todos no hace más que confirmar que la sintonía entre ambos es nula y la relación pende de un hilo.

Thomas Tuchel y Kylian Mbappé REUTERS

"Lo que sucede no es algo personal entre Kylian y yo. Sucede entre un jugador y un entrenador que tiene otros futbolistas en el banquillo que merecen jugar", dijo Tuchel este lunes en una rueda de prensa en la que también reveló que hablaron con el equipo delante, sin destapar el contenido de este encuentro. Ahora sale a la luz y no es nada bueno.

[Más información: Tuchel y su lío con Mbappé: "No creo que le haga marcharse al Real Madrid este verano"]