Tuchel y su lío con Mbappé: "No creo que le haga marcharse al Real Madrid este verano"

Sigue la polémica en Francia con el enfrentamiento entre Kylian Mbappé y Thomas Tuchel y este lunes ha hablado uno de sus dos protagonistas, el técnico alemán. Tuchel ha tenido que comparecer en rueda de prensa previamente al partido de mañana contra el Nantes y ha hablado abiertamente del lío. Confirma que hubo una reunión con el jugador este domingo e insiste en no exagerar el conflicto.

"Lo que sucede no es algo personal entre Kylian y yo. Sucede entre un jugador y un entrenador que tiene otros futbolistas en el banquillo que merecen jugar", dijo Tuchel. Confirmó el encuentro con Mbappé y Leonardo después de que este saliera a la luz: "Hablé con Leonardo. También hablamos el domingo como hablamos otras veces con el equipo. Pero eso se quedará entre el equipo y yo", añadió.

Tuchel trató de quitar hierro al asunto por todo el ruido generado: "No soy un político, soy entrenador de fútbol. No quiero agotarme con estas otras cosas. Si tomo la decisión de dejar a Icardi y Cavani en el banquillo, está claro que no les va a gustar, pero es una opción. Estoy convencido de que el vestuario y todos los jugadores lo entienden. Saque a Kylian y Pablo porque el partido estaba cerrado y Cavani e Icardi se lo merecían. No tengo miedo de hacer cambios", explicó.

Tuchel: ''No creo que Mbappé se tome tan mal esta situación y decida marcharse del club''. #NoticiasVamos pic.twitter.com/qW4VMnWqRm — #Vamos de Movistar+ (@vamos) February 3, 2020

Le preguntaron directamente por el Real Madrid y que ayer se apuntaba que las diferencias entre él y Mbappé empiezan a ser difícilmente salvables. Eso podría desembocar en la salida del delantero galo el próximo verano rumbo al equipo blanco: "No creo que el lío con Mbappé le haga marcharse del PSG este verano", respondió.

No fue a la fiesta de Neymar

"No estoy enfadado con ellos. Hay momentos más fáciles y a veces hay problemas y eso es normal durante una temporada. Tenemos que mantener la calma. Decidí no ir a la fiesta, fue mi decisión, pero no personal. Es una decisión como entrenador, fue lo mejor que podía hacer para mi trabajo", concluyó.

