Jovic confiesa cómo se enteró del interés del Real Madrid: "¿Me quieren?, no me tomes el pelo"

Luka Jovic confiesa cómo se entero del interés del Real Madrid: "¿Me quieren? No me tomes el pelo"

Luka Jovic no atraviesa el mejor momento de su carrera, pero está decidido a triunfar en el Real Madrid. Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a un programa de su país, en la que ha desgranado cómo se fraguó su fichaje por los blancos y sus primeros meses en Concha Espina.

"En mi país todavía siento que hay una atmósfera negativa cuando se habla de mi juego en el Real Madrid, pero yo estoy convencido de que me va a ir bien y que voy a demostrar que estoy aquí porque tengo calidad", explica el jugador ante las cámaras.

Jovic desveló que no tiene redes sociales, "solo Instagram". Sin embargo, quiso destacar que se encuentra totalmente concentrado en el Madrid. "Sólo pienso en el fútbol y en estar en forma. Estoy en un periodo de adaptación difícil y tengo que esforzarme más".

Luka Jovic: "Estoy convencido de que me va a ir bien en el Real Madrid"

El fichaje del delantero por el club blanco se gestó de forma sorprendente para él: "Me llama mi agente y me dice que el Real Madrid me quiere. Y yo le digo, 'no me tomes el pelo, por favor'. Pero él me dijo que sí, que había una oferta y que lo pensara bien. Y yo claro, dije que sí y no creo que fuera un error. Porque el club más importante sólo llama una vez".

Problemas de descanso

Curiosamente, el jugador confesó que padece problemas para dormir: "Durante toda mi vida he tenido insomnio y tengo problemas para dormir. Aquí lo más importante es que para entrenar no hay que levantarse muy temprano, así que eso me ayuda".

Luka Jovic y Zinedine Zidane EFE

"Me levanto, desayuno y me voy a entrenar. El entrenamiento es más suave que en Alemania, así que eso me gusta más también. Luego después de la sesión puede seguir practicando en el campo, o tratamiento con masajes. Y las tardes las solemos tener libres", añadió el serbio sobre su dinámica de trabajo en el Real Madrid.

