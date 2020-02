Carvajal, ausente en el primer entrenamiento del Madrid para preparar el partido contra la Real

El defensa Dani Carvajal se ejercitó este lunes en el interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Valdebebas en el primer entrenamiento del Real Madrid para preparar el partido de cuartos de final de la Copa del Rey del jueves frente a la Real Sociedad.



El lateral derecho finalizó el sábado sin aparentes problemas el derbi frente al Atlético de Madrid (1-0) y, aunque no ha trascendido si sufre alguna dolencia física, si no puede jugar el próximo encuentro sería un problema para el técnico francés Zinedine Zidane, ya que, tras la marcha de Álvaro Odriozola cedido al Bayern de Múnich, no tiene a otro futbolista en su posición. En caso de no estar disponible, Nacho Fernández repetiría, como frente al Valladolid, en su lugar.

Carvajal, ausente en el primer entrenamiento de la semana: es duda para la Copa

Los otros ausentes

Otro futbolista que no saltó al terreno de juego fue el delantero hispano-dominicano Mariano Díaz, que apenas cuenta para el técnico galo y tan solo ha disputado 44 minutos esta temporada con la camiseta del Real Madrid.

Marco Asensio continúa con el proceso de recuperación de la lesión que sufrió en la rodilla izquierda durante la pretemporada e hizo trabajo en solitario con balón.



Tras disfrutar de un día libre tras la victoria en el derbi, el resto de jugadores completaron la primera sesión preparatoria de la semana que el cuerpo técnico centró en ejercicios de posesión y presión y que finalizó, como es habitual, con un partido en un campo de reducidas dimensiones, según informó el club en un comunicado.

