El Real Madrid de Zidane rompe registros históricos en defensa

Golpe del Real Madrid en La Liga. El equipo merengue se llevó una importante victoria en el derbi de la segunda vuelta del campeonato doméstico. Fue Karim Benzema el que marcó el tanto del triunfo después de que Vinicius Júnior se la cediese a Ferland Mendy para que el lateral francés firmase una gran asistencia a su compatriota.

El Real Madrid sale de la jornada 22, en la que tenía uno de los test más exigentes de su calendario, aún más líder y, sobre todo, reforzado para lo que queda de Liga. Si hay algo que destaca en el equipo blanco es su poderío defensivo. El Atlético no pudo batir a Courtois, pero es que el belga -y Areola- únicamente han encajado trece goles hasta la fecha.

Esto supone que los de Zinedine Zidane registren a estas alturas el mejor registro defensivo de toda su historia en la competición. Todos defienden. El sacrificio general está dando sus frutos. Desde los atacantes al ya mencionado Thibaut Courtois. De hecho, es algo que ponen de relieve los futbolistas.

Thibaut Courtois, en un partido del Real Madrid Reuters

"Creo que el trabajo defensivo en la segunda parte ha sido muy bueno", dijo el propio Courtois tras el derbi madrileño. Varane también se mostró contento: "Como defensa estoy contento cuando no encajamos goles, pero es un trabajo de todo el equipo. La defensa está muy bien ahora, pero el trabajo de todos es fantástico. Defendemos con mucha intensidad y el rival tiene pocas oportunidades de hacer goles, es una de nuestras fuerzas y teneos que seguir así".

Visión de Zidane

"No hablo solo de una defensa o de un portero. Hablo de que cuando perdemos el balón todos pensamos rápidamente en recuperarlo. Lo que quiere la gente es ver a su equipo peleando. En la primera parte no me gustó cómo jugamos. Nos ha costado entrar en el partido. Al final la gente puede decir que gracias por el cambio y por lo que hemos conseguido", dijo el francés en rueda de prensa.

Goles

En doce de las 22 jornadas disputadas, el Real Madrid dejó su portería a cero. Celta, Valladolid, Villarreal, Levante, Mallorca, Granada, Real Sociedad, Alavés, Valencia y Sevilla son los equipos que han hecho al menos un gol a los de Zidane en La Liga 2019/2020. Como curiosidad, el conjunto merengue ha recibido tantas dianas en lo que va de temporada en el campeonato doméstico como ha marcado Benzema él solo.

