Estado de emergencia en París por Mbappé con el Real Madrid en alerta

La relación entre Kylian Mbappé y Thomas Tuchel parece irreconciliable. El delantero no ocultó su malestar con su entrenador después de que este decidiese sacarle del campo en el último partido del PSG. Las imágenes han dado la vuelta al mundo y el propio técnico habló sobre ello tras el partido ante el Montpellier.

"Si crees que me falta autoridad ... soy el entrenador. Alguien tiene que decidir quién sale y quién entra y ese soy yo. Kylian es muy inteligente, sabe lo que está haciendo. No le gusta salir. A ningún jugador le gusta. Estas no son buenas imágenes, pero no somos el único club que tiene ese tipo de reacción. Lo vi en Dortmund, lo vi antes en el Liverpool y el Manchester City", dijo Tuchel.

"Veo muchos partidos y estas situaciones se dan a menudo. No es bueno, porque abre discusiones. Nuestro grupo es muy profesional y está muy concentrado y este tipo de imagen da otra impresión y es una pena. No estoy enojado, estoy triste. Le expliqué por qué hice esto. Seguirá asó, continuaré decidiendo las cosas deportivamente. No jugamos al tenis, jugamos al fútbol, tenemos que respetar a todos", añadió.

Desencuentro entre Mbappé y Tuchel Reuters

"Prefiero hablar internamente si tenemos cosas complicadas y críticas que decir, prefiero hacerlo internamente. El enfado de Kylian de hoy o el cumpleaños de Ney.. da la imagen de que no somos serios. Podemos dar la imagen de que no somos profesionales. Las cosas no son blancas o negras. Hay muchas formas de escribir entre blanco y negro", continuó Thomas Tuchel.

Incidiendo antes de zanjar en el tema en que capítulos como este solo ensucian la imagen del PSG: "Sé que a todos les gusta hablar en blanco y negro y es una pena. Da la impresión de que no estamos concentrados al cien por cien y que no somos profesionales. Es una pena, pero no quiero hablar demasiado de eso. Las cosas se engrandecen porque hablamos mucho de ellas".

Futuro teñido de blanco

Mbappé fue uno de los goleadores del encuentro, que se llevó el Paris Saint-Germain por 5-0. Pero el resultado pasó a un segundo plano. Ni siquiera el regreso de Cavani acaparó las miradas. Todo se centra en la figura de un Kylian y un Tuchel que ya han protagonizado varios desencuentros desde que el alemán aterrizase en el Parque de los Príncipes.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG Reuters

Esto pone en alerta a un PSG que ya ha intentado que Kylian Mbappé renueve su contrato sin suerte. El internacional francés continúa dando largas al club e incluso ha dicho públicamente que no piensa en su renovación y que su futuro se tratará cuando toque, una vez finalice la presente temporada.

Mientras esto ocurre en París, en el Real Madrid se mantienen a la expectativa y es que Mbappé es el jugador perfecto para culminar el proyecto del club blanco. El futbolista nunca ha ocultado que su sueño es jugar algún día en el trece veces campeón de Europa y la posibilidad parece que está cada vez más cerca.

