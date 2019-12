Tsunami Democràtic pide la colaboración del Barcelona y manda un mensaje a sus jugadores

Tsunami Democràtic pone en alerta El Clásico. La concentración independentista que rodeará el Camp Nou desde horas antes del comienzo del partido y que ha sido organizada por la plataforma vuelve a dejar en el aire el duelo entre Barcelona y Real Madrid. El programa de radio El Món a Rac1 ha hablado con Tsunami desde donde aseguran que nunca han pedido la suspensión del choque.

"Este es un partido que se ha anulado ya una vez. Y lo hizo Javier Tebas. Quizás es que él colabora con el Tsunami para que no se juegue", dicen desde Tsunami señalando al presidente de LaLiga como culpable de activar el procedimiento que acabó con el aplazamiento de El Clásico.

"Eso es una decisión de la RFEF. Tsunami no ha pedido en ningún caso la suspensión del partido. Solo que el campo sea un clamor con el mensaje 'Spain, sit and talk'. Sería curioso que al final fueran la RFEF y La Liga las que suspendan el Clásico por segunda vez. Quizás son ellos los interesados en que no se juegue. La pregunta, en todo caso, es para la RFEF", añaden sobre otro hipotético aplazamiento del partido.

"Cuando se acusa de terrorismo, el problema no lo tiene quien haya participado del Tsunami, sino un Estado que investiga a sus ciudadanos (o eso dicen) por el hecho de ejercer derechos que están reconocidos en la Constitución Española", comentan bajo el anonimato.

Banderolas amarillas en el Camp Nou EFE

Mensaje a los equipos

Tsunami contactó con Barcelona y Real Madrid antes de convocar la manifestación: "Tsunami ha trasladado al Barça (como lo hizo en el primer comunicado a los dos clubes) la propuesta de que el mensaje "Spain, sit and talk" fuera bien visible en el campo y las gradas al inicio del partido. Las fórmulas podían ser varias siempre garantizando la visibilidad. No ha habido respuesta positiva en este sentido. Aún así, Tsunami deja la puerta abierta a que haya respuesta para poder hacer visible este mensaje, transversal y mayoritario en la sociedad catalana, por parte del Barça".

Una de las declaraciones más sorprendentes ha sido su interpelación directa a los jugadores de Barça y Madrid: "Tsunami espera que como cualquier ciudadano se sumen a la acción de Tsunami para hacer evidente el mensaje que el Estado tiene que sentarse para hablar del derecho a la autodeterminación, libertad y derechos fundamentales".

