La peña culé de Igualada desmiente al Tsunami: su autobús va a El Clásico no a la manifestación

Tsunami Democràtic ha anunciado que ya se han organizado desde diferentes puntos viajes para llegar a la convocatoria del 18 de diciembre a las 16:00 horas, la misma que coincidirá y que planea alterar la celebración del encuentro entre el Barcelona y el Real Madrid a partir de las 20:00 horas.

"Tenemos la confirmación de diversos autobuses organizados para llegar a la convocatoria del 18D a las 16h. Animamos a todo el mundo a hacerlas públicas y venir al Camp Nou en trasporte colectivo. Aquí tenemos un ejemplo. Jugamos El Clásico. Demostrémoslo una vez más", rezaba el tuit.

Para ello han utilizado una convocatoria de la Peña Blaugrana de Igualada donde se organizaba un autobús para acudir a Barcelona a partir de las 14:30 horas.

Tenim confirmació de diversos autobusos organitzats per arribar a la convocatòria del 18D a les 16h.



Animem a tothom a fer-les públiques i a venir al Camp Nou en transport col·lectiu. ◘



Aquí en teniu un exemple. Juguem el Clàssic. Demostrem una vegada més #LaForçaDeLaGent ◘ pic.twitter.com/ZhNVKWD6PR — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) December 11, 2019

La peña va a El Clásico

La Peña Blaugrana de Igualada ha aclarado a EL ESPAÑOL que el motivo principal del viaje es acudir a El Clásico. "Hemos dado la posibilidad de llegar antes a Barcelona ante la petición de un peñista, pero no todos tienen por qué ir a la concentración", explicaba el encargado de gestionar las plazas del autobús.

Será solo uno "en principio", según explicaba la peña, porque no prevén mucha demanda ante el hecho de ser un partido entre semana y a una hora muy mala "porque la gente trabaja".

No ha podido confirmar que todos tengan entradas; "no lo preguntamos", explica el portavoz de la peña. Tampoco conocía que Tsunami Democràtic se había hecho eco de su oferta para acudir a Barcelona el día de El Clásico y aseguran que "son libres los que quieran ir y los que no" a las concentraciones que se extenderán por los alrededores del Camp Nou desde las 16 horas.

[Más información: La RFEF sancionará al Barça si hay invasión de campo o pancartas ofensivas en El Clásico]