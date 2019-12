Zidane reabre su casting para El Clásico: las tres dudas del once

Cada vez falta menos para el primer Clásico de la temporada entre Real Madrid y Barcelona. Los dos clubes se medirán el próximo miércoles 18 de diciembre en el Camp Nou en plena recta final de año. El partido será una pugna definitiva por el liderato liguero, algo para lo que Zidane aún no tiene confeccionado su once de gala.

Los blancos llegarán al choque revitalizados y en su mejor momento de forma de todo el año. El técnico francés ha conseguido revertir la inestable dinámica de resultados en la que estaba inmerso el equipo y ha hecho que sus jugadores no conozcan la derrota desde hace ya ocho partidos consecutivos. La última vez fue en Son Moix, contra el Mallorca, pero desde entonces el bagaje ha sido de seis victorias y dos empates.

Ahora el Real Madrid tiene que afrontar un cierre de año con siete partidos en apenas 26 días. Ya han superado casi la mitad del Tourmalet con los choques ante Real Sociedad, PSG y Alavés. Este sábado recibirán la visita del Espanyol en el Santiago Bernabéu y posteriormente se medirán a Brujas y Valencia antes de la gran noche del Camp Nou.

Salvo la portería, Zidane no tiene claro su once de gala para El Clásico contra el Barça. El técnico sabe que aún tiene dos semanas para terminar de despejar sus dudas y su particular casting en la plantilla se ha reabierto con exámenes en tres posiciones: el lateral izquierdo, el interior diestro y la banda derecha.

Jugadores como Rodrygo, Bale, Modric, Valverde, Marcelo y Mendy compiten por tres puestos en el once titular del francés. Los próximos partidos serán claves para derimir quienes serán los elegidos por 'Zizou', ya que durante toda la temporada han alternado minutos y titularidades.

Marcelo - Mendy

Una de las grandes dudas de Zidane para el partido contra el Barcelona estará en el carril izquierdo. Marcelo es uno de los hombres de confianza de Zidane desde que llegó por primera vez al club en 2016. Su incidencia en el juego, sobre todo en la anterior etapa del francés en el banquillo, fue trascendental para que el Real Madrid levantara infinidad de títulos. Sin embargo, la edad no perdona y su rendimiento ha decrecido notablemente.

Aunque el brasileño ha mejorado su estado de forma en las últimas semanas, la sombra de Mendy le acecha. El lateral francés fue una petición expresa de Zidane para reforzar la zaga y cuenta a su favor con una juventud que le permite otorgar mayor consistencia a la zaga merengue. La duda de Zidane estará en si experimentar o apostar por la veteranía y la experiencia.

Modric - Valverde

Probablemente la elección entre Modric y Valverde sea una de las decisiones más duras que tenga que tomar Zidane para el partido. Se trata de una elección complicada, del tinte de si quieres más a papá o a mamá. El croata ha sido una pieza fundamental en los planes del técnico como timón del equipo, pero Fede es uno de sus jugadores favoritos en la plantilla.

Los dos se encuentran a un nivel parejo, ya que atraviesan su mejor estado de forma del año y durante toda la primera vuelta han ido alternando minutos y titularidades en el Real Madrid. La decisión de Zidane girará en torno a su apuesta en la medular: físico y llegada o control y pase. A favor de Luka está su veteranía para afrontar partidos como un Clásico y su capacidad para ordenar al equipo; aunque a sus 34 años el desgaste físico para un duelo de tal magnitud le puede pesar.

Si es cierto que la dosificación que ha llevado a cabo Zidane con Modric era para tenerle fresco en las grandes citas, pero Valverde ha enamorado al técnico y al madridismo con sus actuaciones. Su falta de experiencia puede ser un problema, aunque lo suple con una gran entrega, capacidad de despliegue físico y llegada desde segunda línea. Condiciones que el francés valora en su medular para acompañar a Casemiro y Kroos, los indiscutibles del equipo.

Rodrygo - Bale

Por último, la delantera no podía quedar exenta de alguna duda. Benzema y Hazard son fijos, pero necesitan acompañante en la banda derecha. El 4-3-3 es innegociable para Zidane, siempre que tenga a todos sus efectivos disponibles. En los últimos partidos, con el regreso de Bale, Rodrygo y Gareth han alternado minutos en la parcela ofensiva, reflejando las dudas que maneja el técnico para el gran choque que cerrará el 2019.

A pesar de que el año de Bale no ha estado a la altura de las circunstancias, Zidane está decidido a recuperarle para la causa. Su experiencia, veteranía y cartel galáctico le convierten en un serio candidato a ser titular en el Camp Nou; sobre todo con la competencia de un Rodrygo que no se sabe como manejará la presión de un partido de tal magnitud.

El brasileño se ha ganado a pulso ser una pieza importante en el Real Madrid. De hecho, sus actuaciones le han llevado a ser el tercer delantero de la plantilla, acumulando minutos y titularidades. Su desparpajo en ataque y su contundencia goleadora le han erigido como uno de los atacantes de moda en Europa. Zidane tendrá la duda de si aprovechar su momento de gracia y darle la gran oportunidad de su vida en el Camp Nou.

