Piqué se suma al 'Gales. Golf. Madrid': "Mis prioridades son fútbol, fútbol y fútbol"

Este martes ha tenido lugar, en la Antigua Fábrica de Estrella Damm, la octava gala de la Federación Catalana de Fútbol. Gerard Piqué ha sido el ganador en categoría masculina, mientras que el premio femenino ha ido a parar a las manos de Aitana Bonmatí.

El central del Barcelona fue preguntado por varias cuestiones, aunque en primer lugar quiso señalar lo feliz que estaba por encontrarse allí, ya que duda hasta última hora. "Estoy muy orgulloso de estar aquí, quiero agradecer a los compañeros y al club", dijo el defensa.

Piqué tenía ganas de hablar y lo demostró cuando le preguntaron por la cuestión de moda: ¿cuál son tus prioridades en la vida? Esto viene por aquella ya famosa frase de Mijatovic en la que afirmó que para Bale son "Gales. Golf. Madrid. En ese orden". El futbolista aprovechó esto para reivindicarse.

Gerard Piqué, con el Barcelona EFE

"Fútbol, fútbol y fútbol", aseguró un Gerard Piqué que luego se puso serio para contestar a aquellos que dicen que el balompié ya no es una prioridad para él: "Parece que con la Copa Davis estoy distraído. Se pueden llevar las dos cosas, hemos trabajado mucho. Hay veces que salen mejor las cosas, hay veces que ganamos y otras que no, pero independientemente de eso he demostrado estos años que el amor por esta camiseta y el darlo todo en el terreno de juego es sagrado y lo será hasta el día que me retire".

No piensa en la retirada

El central del Barça no solo prometió amor eterno al club blaugrana, sino que también pospuso cualquier atisbo de retirada. "Las ganas están, y estarán durante más años. Mientras rinda y disfrute me gustaría estar aquí cuantos más años, mejor. El día que ya no pueda jugar, lo dejaré", finalizó Piqué en la fiesta del fútbol catalán.

[Más información: El Barça se intenta reír de Bale y el Real Madrid en redes... y acaba dando un palo a Griezmann]