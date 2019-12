Modric: "Estoy disfrutando del fútbol y del Real Madrid como nunca"

Luka Modric viajó hasta París para estar presente en la gala del Balón de Oro 2019. El croata ganó el pasado año el trofeo, pero este ni siquiera estuvo entre los 30 finalistas. Pese a ello no quiso perderse la cita y poder así hacer el acto de entrega del premio a Messi. Un gesto muy aplaudido por el mundo del fútbol.

El jugador del Real Madrid habló después sobre el hecho de haber decidido acudir a la gala cuando, por ejemplo, en el 2018 en el que el ganó ni Cristiano ni Messi estuvieron presentes: "Ha sido un orgullo poder estar en esta gala y darle el premio a Messi, que se lo merece. Me parece que el último ganador dé el relevo al nuevo vencedor es una práctica estupenda, una muestra de respeto y de convivencia que puede ayudar en el deporte".

"Somos rivales, pero no enemigos. En el fútbol muchas veces las cosas se llevan al extremo y esta iniciativa puede ayudar a mejorar las cosas. Pasa en otros deportes y me parece bien que esta costumbre se instale en el fútbol", añadió el '10' del Real Madrid ante los medios de comunicación.

"Lo de Messi es algo impresionante, cuando los ves ahí todos. No parece real pero solo muestra que es un jugador impresionante, uno de los mejores de todos los tiempos y chapeau por todo lo que ha hecho. Hay que felicitarle y ya está", agregó un Luka Modric que ahora aún más tiene el respeto de todo el mundo del deporte.

Ausencia de Cristiano

Cristiano Ronaldo fue el gran ausente de la gala celebrada en París, pero Modric no quiso entrar en polémica: "Primera pregunta ya está, polémica. Hablo de mí. Estoy contento por estar aquí. El fútbol se trata de respeto y cuando no ganas, por respeto tienes que estar aquí, porque se celebra el fútbol. Por eso estoy aquí, para celebrar el fútbol, para mostrar respeto porque el fútbol se trata de eso, muy simple".

Feliz en el Real Madrid

El centrocampista para finalizar volvió a declarar su amor y fidelidad al Real Madrid: "Estoy muy contento en Madrid, es cierto que la temporada comenzó un poco rara, por la roja y luego tuve dos pequeñas lesiones. Me faltó coger ritmo. Ahora me siento bien físicamente y estoy disfrutando del fútbol y del Madrid como nunca. Lo que necesito es jugar, tener ritmo y mostrar lo que siempre he mostrado".

