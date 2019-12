Los intocables de Zidane: los pilares del Madrid a salvo de las rotaciones

El Real Madrid va a por La Liga y lo quiere hacer por la vía en la que se hizo con el título en la temporada 2016/2017, la última ocasión en la que se coronó en el campeonato doméstico. Cada partido es una final y para ganarlas es necesario tener a todos enchufados, por lo que las rotaciones son innegociables para Zidane, quien quiere a todo su equipo enchufado y a tope para cuando requiera la ocasión.

En el último mes se ha visto como jugadores como Ferland Mendy, Lucas Vázquez o Isco Alarcón han tenido oportunidades saliendo en el once, lo que del mismo modo hicieron también Alphonse Areola, Éder Militao y Gareth Bale contra el Alavés. Todos cuentan y es que hasta 18 jugadores diferentes han sido titulares en el Real Madrid en noviembre. Vuelve el Madrid de todos, el del plan A, B y hasta C aunque Zidane insista en el bloque.

Pero las rotaciones de Zidane no quitan que haya un grupo que se salve de ellos, son los intocables. Un grupo de cuatro jugadores que en noviembre no se han perdido ningún partido y, es más, han formado siempre de la partida durante todo el mes. Se tratan de Sergio Ramos, Dani Carvajal, Casemiro y Karim Benzema. Dos defensas, un centrocampista y un delantero que solo tienen cabida en el once de Zidane, mientras el resto de posiciones han rotado al menos una vez en el último mes.

Sergio Ramos celebra su gol al Alavés REUTERS

Eterno Ramos

No sorprende ver a Ramos en este grupo. Es el capitán y el jugador que mide cada partido el estado anímico del equipo. No ha sido su mejor mes en lo deportivo, con su error ante la Real Sociedad (que costó el 0-1) y su penalti innecesario que cometió en Mendizorroza. Aún así, Zidane tiene plena confianza en él ya que ha jugado los 90 minutos en los seis partidos que ha jugado el Madrid esta temporada.

Carvajal y el rol de Odriozola

Carvajal le ha acompañado siempre en la defensa. El lateral blanco ha ocupado el carril derecho del Madrid durante todos los minutos que se han jugado en noviembre. Ha recuperado su mejor nivel y fue fundamental en el triunfo blanco ante el Alavés. La culpa de su nulo descanso también estaría en la poca confianza que ha demostrado tener Zidane en su relevo, Álvaro Odriozola. En el carril izquierdo se da una situación completamente diferente con Marcelo y Mendy.

Casemiro, incansable

El tercer intocable es Casemiro. Con 1.650 minutos es el jugador más utilizado por Zidane esta temporada. En noviembre no ha sido menos y es que solo fue sustituido en uno de los partidos de noviembre (ante el Galatasaray) jugando 59 minutos. Apercibido en Liga, podría no tardar en tener su merecido descanso próximamente, ya que Zidane no tiene entre sus planes rotar con el brasileño.

Karim Benzema celebra su segundo gol al PSG REUTERS

Benzema, a tope

El último es el mejor jugador del Madrid esta y la pasada temporada, Karim Benzema. A sus 31 años está en el mejor momento de su carrera y eso se traslada también al poco descanso que está teniendo. Es la referencia ofensiva y no da señas de debilidad mientras sigue marcando goles. En noviembre metió siete goles en seis partidos, quedándose a cero solo ante Betis y Alavés. Jovic es su relevo, pero de momento no ha conseguido arrancar de blanco.

Varane y Hazard tampoco rotan

Por detrás de ellos, hay otros dos jugadores a los que lar rotaciones no parece ir con ellos. No lo han jugado todo, pero ha sido por culpa de las lesiones. Son Raphael Varane y Eden Hazard y es que ambos se perdieron el partido contra el Alavés por problemas físicos. El resto lo jugaron todo de inicio. Varane disputó los 90 minutos de los cinco partidos que jugó, mientras que Hazard si fue sustituido en varios partidos, disputando 385 minutos en total, una media de 77' por encuentro.

