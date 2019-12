Giggs defiende a Bale tras la polémica de la bandera: "Se ha llevado demasiado lejos..."

El seleccionador de Gales Ryan Giggs ha defendido a Gareth Bale después de que el futbolista del Real Madrid haya estado en el centro de la polémica tras posar con una bandera que decía: "Gales. Golf. Madrid. En ese orden". El controvertido incidente ocurrió después de que su selección obtuviera su billete para la Eurocopa 2020.

La escena no fue bien recibida por parte del madridismo, que abucheó y silbó a Bale fue cuando entró desde el banquillo contra la Real Sociedad pocos días después. Tras el sorteo de la Eurocopa. Giggs restó importancia al incidente y defendió a su delantero: "No sé si Gareth tuvo algo que ver con eso, obviamente estaba allí, pero creo que se ha hablado demasiado", dijo el exjugador del Manchester United.

"Fue una noche especial para Gareth. Dio una asistencia en el que fue su segundo partido en tres días. No había estado jugando, así que eso se debe a su físico y profesionalismo".

Gareth Bale presionado por Lucas Perez REUTERS

Giggs señaló que la situación de Bale no es la ideal: "Quiero que todos mis jugadores jueguen, es tan simple como eso, así que cuando vienen a la concentración no tienes que ponerte al día con la forma física", dijo Giggs. "No hay que preocuparse por traerlos o no después de jugar 60 o 70 minutos, añadió.

"Donde jueguen no me importa. Siempre quiero que estén jugando en buenos clubes y, obviamente, Gareth está en uno de los más grandes del mundo", argumentó.

"Se ha dado el caso que en las últimas concentraciones que no ha jugado [a nivel de club], pero lo ha hecho brillantemente con nosotros debido a su habilidad, condición física y pasión", señaló. "Quiero que mis jugadores aparezcan en forma y eso incluye a Gareth", concluyó.

